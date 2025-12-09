La Pro Loco di Arpaise (BN) rinnova l’impegno a favore della ricerca

La Pro Loco Generoso Papa di Arpaise, guidata dal Presidente Walter Mazzone, con i soci volontari della Pro Loco, con gli operatori del Servizio Civile Unpli, ogni anno è a sostegno dell’Associazione di Volontariato Ail Benevento Odv “Stefania Mottola” (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma).

Nella manifestazione nazionale che ha visto scendere in Piazza nei giorni 5-6-7-8 dicembre in tutte le Piazze d’Italia, della Città di Benevento e dei Comuni della Provincia di Benevento, con i propri volontari e sostenitori, anche la Pro Loco Generoso Papa ha voluto dare, come ogni anno, il suo contributo per sostenere la ricerca scientifica, per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, favorendo con il ricavato delle vendite la cura ed il sostegno ai pazienti.

Nella mattinata di domenica 7 dicembre, il volontario e socio della Pro Loco Giovanni Russo insieme ai soci volontari ed operatori del Servizio Civile Unpli della Pro Loco Generoso Papa di Arpaise Iris Rossi e Franco Iuliano, si sono recati alle ore 10.00 nella Piazza della Chiesa Beata Vergine Maria, San Rocco e San Sebastiano ad Arpaise, ed alle ore 11.00 nella Piazza del Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano in Terranova frazione di Arpaise, per la vendita delle Stelle di Natale Ail, del Panesillo Panettone solidale per Ail e dei Torroncini Borrillo per Ail.

Un grazie a tutta la cittadinanza per aver aderito all’iniziativa solidale dove sono stati venduti numerosi prodotti Ail, segno della vicinanza, del sostegno e della solidarietà dei cittadini della comunità di Arpaise verso chi soffre di queste problematiche.

Grazie anche ai cittadini di Terranova di Arpaise, Furmo, Pietrastornina, Roccabascerana, San Martino Valle Caudina e anche da Napoli presenti in paese per i Mercatini di Natale, insomma il Sannio e l’Irpinia son venuti ad Arpaise tutti insieme per esprimere la loro solidarietà.

Un grazie di cuore, scrive Giovanni Russo ai volontari del Servizio Civile della Pro Loco Iris Rossi e Franco Iuliano, per il loro attivo impegno a sostegno dell’Ail Benevento e della locale pro loco, grazie per aver collaborato con me a questa importante giornata, grazie infine per essere sempre pronti a sostenere la lodevole iniziativa mettendo il cuore e l’amore in ciò che fanno, un grazie va al Presidente della Pro Loco Walter Mazzone e al Sindaco Vincenzo Forni Rossi per la collaborazione, la vicinanza e l’attenzione in queste iniziative.

Malgrado la nostra comunità è una piccola realtà non fa mai mancare il suo sostegno, la solidarietà alla ricerca e alla cura delle malattie, perché anche una goccia nel mare si trasforma in un oceano.

È sempre una forte emozione dare il proprio contributo personale per una giusta causa, è importante fare gesti concreti verso le persone che purtroppo soffrono di queste problematiche durante tutto l’arco dell’anno, ma è ancora più importante far sentire la propria vicinanza, nei giorni particolari delle festività Natalizie, perché una stella di Natale Ail aiuta migliaia di persone a guardare lontano.