Un tour che continua a rafforzare legami, identità e partecipazione in tutta l’Irpinia

Ancora una volta realizzato l’obiettivo di accorciare le distanze geografiche e sociali è stato raggiunto. L’Irpinia sta dimostrando ancora una volta di essere comunità con un cuore grande. Ogni volta che è chiamata a contribuire a una raccolta solidale risponde presente.

Anche nel caso della dodicesima edizione del Pino Irpino che prosegue senza sosta il tour al grido di #Irpiniativogliobene e continua a incontrare bambini, ragazzi, persone, associazioni e istituzioni in ogni comune d’Irpinia.

Insieme alla raccolta solidale, che ancora una volta segna quintali di cibo raccolto e già pronto per essere redistribuito sui territori quest’anno è stato un’edizione densa di iniziative.

La pace e la fraternità, traccia del giro, è stata l’occasione per portare in piazza persone di diverse nazionalità presenti nelle comunità. Pace promossa anche grazie al dono dell’ulivo tra i comuni che ricevono quello del comitato precedente e ne donano uno a quello successivo da piantare e prendersene cura.

Ma spazio anche alle esibizioni canore e artistiche. L’Irpinia intera sta cantando e ballando a ritmo di musica, una delle cose che molto spesso è unione e condivisione.

Domani la carovana ripartirà da Guardia Lombardi, per l’ultimo giorno di Tour, muovendosi al centro dell’Irpinia fino a tornare verso la valle del Sele, ultima tappa prima di raggiungere il capoluogo.

Fremono i preparativi ad Avellino per l’accensione del Pino Irpino che si terrà alle 20.30 presso il Convitto Nazionale Colletta lungo Corso Vittorio Emanuele dove nei giorni scorsi è stato allestito l’albero che è pronto ad accogliere le decorazioni raccolte in tutti e 118 i comuni, grazie all’estro e alla creatività di Polilop.

Dalle 19.00 la comunità scolastica del Convitto ha organizzato un’attesa artistica e musicale per accompagnare l’arrivo della carovana che nel caso di maltempo sarà accolta all’interno dell’atrio dello storico istituto scolastico.