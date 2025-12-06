Pointer recuperato da un pozzo sui monti del Serinese

Questa mattina, 6 dicembre 2025, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta in località Ferrari, sui monti del Serinese, a seguito della segnalazione riguardante un cane di razza Pointer caduto in un pozzo situato in un terreno adibito a castagneto.

I Vigili del Fuoco , una volta raggiunto il posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare il recupero dell’animale mediante tecniche specialistiche SAF – (Speleo Alpino Fluviale), impiegate per interventi in ambienti complessi e non facilmente accessibili.

Il cane, una volta riportato in superficie, è risultato in buone condizioni ed è stato riconsegnato al legittimo proprietario, che ha espresso profonda gratitudine al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed in particolare alla squadra intervenuta.