Un premio che valorizza il talento e l’impegno nel basket della provincia di Avellino

In un’emozionante cerimonia svoltasi nella giornata di ieri, Sabatino Fonso è stato insignito del prestigioso riconoscimento di “Eccellenza Irpina nello Sport”, un tributo alla sua carriera lunga e ricca di successi nel mondo della pallacanestro. Il premio, attribuito nell’ambito delle Benemerenze Irpine, rappresenta un giusto riconoscimento per il suo impegno continuo nel promuovere i valori dello sport, della collaborazione e del merito.

Sabatino Fonso ha iniziato il suo percorso nel mondo della pallacanestro come atleta, e oggi ricopre un ruolo di dirigente, portando con sé un bagaglio di esperienza che ha contribuito a plasmare il panorama cestistico della provincia di Avellino e soprattutto di Lioni. La sua carriera è stata un susseguirsi di sfide, vittorie e, soprattutto, un esempio di dedizione costante alla causa sportiva.

In occasione della premiazione, Fonso ha dichiarato: “Ricevere questo riconoscimento è per me un grande onore e una profonda responsabilità. Non si tratta di un tributo solo personale, ma di un riconoscimento al lavoro collettivo che insieme a tutti coloro che mi hanno supportato, abbiamo portato avanti.” Fonso ha sottolineato come questo premio rappresenti non solo il suo percorso individuale, ma anche il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto allenatori, società, compagni di squadra, collaboratori e appassionati. Ha voluto infatti ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al suo successo, esprimendo gratitudine in particolare alla sua famiglia, che lo ha sostenuto nei momenti più difficili, accettando e supportando le sue scelte anche quando queste richiedevano sacrifici.

Un ringraziamento speciale è andato anche al Presidente Provinciale Angelo-Francesco Buglione, che ha fortemente voluto conferirgli questo riconoscimento. Fonso ha sottolineato come lo sport sia uno strumento fondamentale per la crescita dei giovani, per la promozione della cultura del merito e per il rafforzamento del senso di appartenenza alla propria terra.

Nel suo discorso, Fonso ha anche rimarcato l’importanza di valorizzare le realtà sportive locali, in particolare nel basket, affinché le nuove generazioni possano trovare nello sport non solo un’opportunità di svago, ma anche un percorso di crescita e formazione che trasmetta valori autentici. “Accolgo questo premio come stimolo a continuare con rinnovato impegno il mio lavoro a favore del movimento cestistico irpino,” ha concluso.

Il suo obiettivo rimane quello di favorire lo sviluppo del basket in Irpinia, affinché sempre più giovani possano intraprendere un cammino sportivo che li aiuti a crescere come individui e a raggiungere i propri sogni, attraverso la disciplina e l’impegno.

Il premio ricevuto da Sabatino Fonso è anche un riconoscimento alla provincia di Avellino, che da sempre ha saputo esprimere eccellenze in ogni ambito. L’Irpinia è una terra che vanta radici solide e una comunità capace di brillare in numerosi settori, tra cui lo sport. Fonso, con il suo impegno, si è fatto portavoce di questi valori e continua a essere un esempio da seguire per tanti giovani che si avvicinano alla pallacanestro.