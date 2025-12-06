Un percorso immersivo tra storia, arte e musica popolare con comparse e momenti gastronomici

Nel caratteristico borgo dei Monti Lattari, tra pietre che sorreggono il peso della tradizione, antiche viuzze acciottolate e scorci che sembrano usciti da un… presepe, prende vita uno straordinario spettacolo che, come ogni anno, saprà incantare i visitatori. Un percorso sospeso tra storia e tradizione, capace di restituire l’autentica magia del Natale e quei valori che ancora oggi costituiscono i capisaldi della nostra cultura. Oltre 90 comparse, 35 attori e 10 musici accompagneranno il pubblico lungo un itinerario carico di significato ed emozioni. Canti popolari, villanelle e lazzi completeranno la parte scenica e performativa, mentre cibi e bevande calde – offerte gratuitamente – contribuiranno a ricreare l’atmosfera accogliente e comunitaria che contraddistingue l’evento.

L’edizione 2025 del Presepe Vivente sarà visitabile il 26, 27 e 28 dicembre e poi il 6 gennaio dalle 17:30 alle 21:30, con ingressi regolati in gruppi di 20–25 persone al fine di garantire scorrevolezza e qualità dell’esperienza. Il percorso prenderà avvio in Via Vittorio Veneto con una postazione di accoglienza dedicata, dove saranno offerti vin brulè e tè caldo. Da qui, il pubblico verrà guidato attraverso una sequenza armonica di postazioni artistiche, nelle quali sketch, villanelle e interventi performativi accompagneranno l’ascensione verso il borgo antico.

Nel cuore del percorso si aprirà un’area ispirata alla tradizione artigiana locale: botteghe, artisti, piccoli laboratori e una mostra presepiale restituiranno l’atmosfera di un villaggio d’altri tempi, impreziosito da musiche in filo diffusione e interventi attoriali che ne esalteranno il carattere suggestivo. A seguire, la tradizionale postazione dei panificatori di Casola offrirà panini caldi ai visitatori, preludio all’ingresso nella piazza del mercato, ricreata come un antico spazio popolare animato da danze, scene teatrali e momenti gastronomici. Il cammino culminerà presso la Capanna della Natività, fulcro iconico dell’intero Presepe.

Il percorso si chiuderà con la sezione dedicata al contesto romano, con legionari, accampamento militare e l’immancabile e controversa figura del re Erode. L’uscita avverrà in Via Gesini. Sono previste navette gratuite in entrata e in uscita con collegamento ai parcheggi di Via Gesini, di Piazza IV Novembre e del Parco Amicizia.

Il giorno dell’Epifania sarà impreziosito da una grande parata conclusiva, che vedrà sfilare tutte le comparse, i musicisti, le pacchianelle e i Re Magi, in un momento corale di forte impatto visivo e simbolico. L’edizione 2025 del Presepe Vivente “Cantato e Cuntato” è realizzata grazie al contributo della Regione Campania, che sostiene le espressioni artistiche e culturali dei territori.

«Ancora una volta Casola di Napoli si racconta attraverso la sua storia, – ha commentato il Sindaco di Casola di Napoli, Alfredo Rosalba -, la sua tenace identità e una comunità alacre e presente. Il Presepe Vivente è per noi un momento di unione e di valorizzazione culturale, un appuntamento che cresce ogni anno grazie all’impegno collettivo e al sostegno delle istituzioni».

Un ringraziamento particolare va all’Assessore alla Cultura Rachele Cascone, per il costante lavoro di coordinamento e promozione dell’iniziativa, e a tutti i figuranti e attori che rendono possibile questo grande racconto immersivo.

L’intera direzione artistica è affidata a Gabriele Saurio, che anche per l’edizione 2025 ha saputo coniugare tradizione, teatralità e innovazione espressiva, valorizzando le vocazioni creative del territorio.