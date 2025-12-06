Nel network ECOSafety ecco il contributo operativo di Chebios

Il settore dei laboratori scientifici sta vivendo un aumento significativo della domanda di materiali certificati e processi documentati. Nel 2024–2025, con l’adeguamento alle direttive europee su qualità, tracciabilità e sicurezza, molte strutture italiane hanno incrementato gli investimenti in reagenti ad alta purezza, standard analitici e strumentazione avanzata.

Secondo le principali associazioni industriali, l’Italia mantiene un ruolo centrale nella chimica europea, con un comparto da circa 70 miliardi di euro, oltre 90.000 addetti e più di 3.000 laboratori tra clinici, ambientali, industriali e di ricerca. Negli ultimi due anni la richiesta di standard analitici certificati è cresciuta di oltre il 20%, mentre si è registrato un aumento di quasi il 15% nella domanda di solventi ad alta purezza destinati alle tecniche LC-MS e GC-MS.

Questo cambiamento coinvolge università, centri di ricerca, industrie farmaceutiche, ARPA regionali e laboratori forensi, che necessitano di materiali affidabili, tracciabili e supportati da assistenza tecnica qualificata.

Oltre alle forniture destinate alle analisi chimiche e biologiche, Chebios garantisce competenze operative in segmenti specialistici della strumentazione laboratoristica. In particolare, l’azienda opera come referente territoriale per sistemi di spettrometria di massa di fascia avanzata, fornendo supporto tecnico qualificato per applicazioni analitiche complesse.

Chebios è inoltre attiva nella fornitura di generatori di gas per uso analitico, con assistenza tecnica dedicata all’installazione, alla configurazione e alla gestione delle apparecchiature. Chebios è attiva da oltre sessant’anni nella fornitura di prodotti chimici e materiali specialistici destinati ai settori life science e chemical. L’ingresso nel network ECOSafety nel 2022 ha ampliato capacità operative, disponibilità dei materiali e integrazione con competenze tecniche complementari utilizzate da laboratori pubblici e privati. Fornisce materiali ad elevata purezza, standard analitici certificati essenziali per la verifica dei metodi e attività di controllo qualità, strumentazione per la misura di parametri fisici e prodotti destinati a microbiologia, biologia molecolare e analisi avanzate. L’azienda opera con un sistema di gestione certificato e affianca i laboratori nella selezione delle forniture adeguate alle procedure previste dalle normative europee.

«Il settore sta vivendo una transizione molto concreta verso materiali più controllati e processi documentati in modo rigoroso», dichiarano i vertici di Chebios.

«Il numero di richieste di standard certificati e solventi ad alta purezza è cresciuto sensibilmente negli ultimi due anni. I laboratori stanno aggiornando metodi e controlli, e questo rende necessario un livello più elevato di competenza tecnica e continuità delle forniture. La collaborazione nel network ECOSafety ci consente di sostenere questa evoluzione con maggiore rapidità e con un’offerta più ampia di soluzioni tecniche».

La combinazione tra norme europee più stringenti, evoluzione delle tecniche analitiche e crescita del mercato chimico-laboratoristico richiede fornitori in grado di garantire:

- disponibilità costante dei prodotti;

- tracciabilità completa;

- conformità ai principali standard internazionali;

- supporto tecnico nell’adozione di materiali complessi.

La presenza di Chebios nel network ECOSafety contribuisce oggi al rafforzamento della filiera italiana, in una fase in cui affidabilità, qualità dei materiali e continuità dei servizi rappresentano elementi centrali per ricerca, diagnostica e industria.