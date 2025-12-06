Tradizione e creatività si incontrano nella Christmas Edition dell’Avella Art Festival

L’Amministrazione Comunale di Avella presenta l’edizione natalizia dell’Avella Art Festival, un cartellone di eventi che intreccia arte, musica, cultura, archeologia e tradizioni locali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e identitario della cittadina durante il periodo delle festività.

La Christmas Edition propone un percorso diffuso tra i luoghi simbolo di Avella, dal Palazzo Baronale al Teatro Biancardi, dalle chiese al Giardino Vanvitelliano, fino al Museo Archeologico MIA, con attività dedicate alle famiglie, momenti di spettacolo e iniziative pensate per coinvolgere pubblici differenti.

Il programma prevede presentazioni editoriali, concerti, appuntamenti culturali e spettacoli per bambini, insieme a occasioni di incontro e condivisione che uniscono la comunità e accompagnano il Natale della città d’arte.

“Avella invita cittadini e visitatori a vivere la magia del Natale attraverso un percorso che unisce cultura, arte, musica e tradizione, valorizzando una delle città più ricche di storia della Campania”, dichiarano il Sindaco di Avella, Dott. Vincenzo Biancardi, e l’Amministrazione Comunale.

La Christmas Edition dell’Avella Art Festival conferma l’impegno dell’Amministrazione nella promozione del patrimonio culturale e nella creazione di momenti di socialità, con un Natale che unisce, emoziona e fa vivere la città.