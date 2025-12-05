Scarichi pericolosi tra le violazioni riscontrate dai militari

Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri della Stazione di Montella, in sinergia con i colleghi del Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, hanno sottoposto sotto sequestro un autolavaggio.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che l’attività scaricava acque reflue industriali nella fogna comunale senza alcuna autorizzazione, violando la normativa sul trattamento degli scarichi.

All’interno della struttura gli operanti hanno inoltre rinvenuto rifiuti liquidi potenzialmente pericolosi e imballaggi di prodotti chimici abbandonati senza controllo, oltre all’assenza di documentazione attestante il corretto smaltimento degli stessi.

Alla luce delle irregolarità riscontrate la struttura è stata posta sotto sequestro, con affidamento in custodia giudiziale al titolare.

Le attività di controllo, già programmate a livello provinciale, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.