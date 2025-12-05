Venerdì 12 dicembre la cerimonia alla Fondazione Banco di Napoli

Disabilità, inclusione sociale, accessibilità, i temi; favorire il cambiamento e la formazione di un’adeguata cultura sulla disabilità gli obiettivi. Francesco Gravetti e Andreana Balletti ex aequo per il miglior articolo e Valerio Tramontano per il miglior contenuto web sono i vincitori del “Premio sulla comunicazione sulla disabilità”, ideato dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania Paolo Colombo, sostenuto dal Corecom Campania, dall’ordine dei giornalisti della Campania, dal TGR Campania e dalla Fondazione Banco di Napoli.

Venerdì 12 dicembre alle 11:00 alla Fondazione Banco di Napoli, via dei Tribunali 213, la premiazione. Partecipano: l’avvocato Paolo Colombo, il Presidente della Fondazione Banco di Napoli Orazio Abbamonte, la Presidente del Corecom Campania Carola Barbato, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il Direttore del TGR Campania Oreste Lo Pomo.

Francesco Gravetti ex aequo, per la categoria “Miglior articolo giornalistico”, ha vinto con l’articolo “Angela Procida, la campionessa che nuota oltre le barriere” perché ha ben evidenziato il valore dello sport come fattore di benessere, di autonomia e di socializzazione per le persone con disabilità.

Andreana Balletti ex aequo, per la categoria “Miglior articolo giornalistico”, ha vinto con l’articolo “Il potere delle parole” perché ha ben espresso il messaggio che le parole sono fondamentali per l’inclusione delle persone con disabilità.

Valerio Tramontano, per la categoria “Miglior contenuto web e social”, ha vinto con il video “Oltre la Rampa – L’Architettura come Linguaggio di Libertà e Inclusione – Parlami”, perché con il suo progetto fa ben comprendere che le barriere architettoniche sono barriere totalizzanti e che per essere superate occorre una nuova cultura sulla disabilità che favorisca l’inclusione.

«Sono fermamente convinto dell’importanza della comunicazione come fattore di inclusione per le persone con disabilità, – commenta Colombo – per questo motivo ho ideato il premio comunicazione sulla disabilità. Un modo per promuovere il cambiamento, migliorare la formazione, diffondere un’adeguata cultura della disabilità».

Il premio infatti mette al centro i temi della disabilità, dell’inclusione sociale e dell’accessibilità, e viene assegnato a chi, attraverso la propria attività giornalistica o di scrittura o di produzione editoriale, si sia particolarmente distinto nel produrre inchieste, redigere articoli, testi, pubblicazioni di ogni genere, servizi, programmi radiofonici o televisivi, opere letterarie, contenuti per il web, prodotti video, reportage fotografici e podcast.