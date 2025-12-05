Il Forum dei Giovani presenta il mercatino 2025

Il Forum dei Giovani di Marzano di Nola annuncia il Mercatino di Natale 2025, in programma domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 15:00 in Piazza Marconi. L’iniziativa vuole offrire alla comunità un pomeriggio dedicato all’atmosfera natalizia, con una piazza trasformata per l’occasione attraverso luci, addobbi e momenti pensati per tutte le età.

Saranno presenti stand di artigianato e realtà locali, in un percorso che vuole unire tradizione, creatività e spirito di condivisione. Particolare attenzione è rivolta ai più piccoli, che troveranno uno spazio dedicato ai desideri e ai ricordi del Natale, con attività pensate per coinvolgerli e farli sentire protagonisti della giornata.

«L’obiettivo è creare un momento semplice ma significativo per il paese» dichiarano i membri del Forum dei Giovani di Marzano di Nola. «Il Mercatino di Natale è un’occasione per vivere insieme la magia di questo periodo e rafforzare il senso di comunità».

«Questa prima edizione rappresenta un passo importante per noi» continuano. «Come gruppo, abbiamo voluto creare qualcosa che restituisse a tutti un momento di serenità, partecipazione e appartenenza. È un’iniziativa costruita insieme, con entusiasmo, e speriamo diventi un appuntamento fisso negli anni a venire».

Il Mercatino di Natale è aperto a tutti e vuole essere un’occasione per vivere il paese in un clima di festa.