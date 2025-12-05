Un weekend di magia, tradizione e cultura per il Natale

Il borgo di Summonte si prepara a vivere un lungo weekend intenso e suggestivo all’insegna della tradizione, della cultura e dello spirito natalizio. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro Loco Submontis e le realtà culturali del territorio, ha organizzato un ricco calendario di eventi che animerà il centro storico dal 6 all’8 dicembre.

SABATO 6 DICEMBRE – “INTORNO AL FALÒ: MUSICA E BRACIATA”

Si comincia sabato 6 dicembre alle ore 19:30 in Piazza A. De Vito con l’evento “Summonte: le stelle e il falò – la magica atmosfera del Natale”. Una serata all’insegna della convivialità con musica dal vivo e l’immancabile braciata, per riscoprire il calore delle tradizioni irpine riuniti attorno al fuoco.

Ad arricchire la serata, l’esibizione della Scuola Irpina della Cornamusa, che accompagnerà i presenti con le suggestive melodie. Un momento di aggregazione che unisce residenti e visitatori in un’atmosfera autentica e calorosa, tra le fiamme del falò e i suoni ancestrali delle cornamuse.

DOMENICA 7 DICEMBRE – TEATRO AL BORGO: “AMICI IN…COMPAGNIA”

Domenica 7 dicembre alle ore 18:30, il Centro Congressi Don Alberto De Simone ospiterà lo spettacolo teatrale del gruppo Amici in compagnia, “Tutta colpa dell’eredità”, una commedia comica in due atti scritta da Antonio Prisco, con scenografia e costumi di Rosaria Ingino e Oriana Roca.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Atlas e la Diocesi di Avellino

LUNEDÌ 8 DICEMBRE – CONCERTO DEGLI HIRPINI CANTORES

Il ponte dell’Immacolata si concluderà lunedì 8 dicembre, nella festività dell’Immacolata Concezione, con un concerto degli Hirpini Cantores presso il Centro Congressi Don Alberto De Simone a partire dalle ore 19:00. Un’occasione per immergersi nelle melodie della tradizione corale irpina e celebrare insieme l’inizio del periodo natalizio.

“Questi eventi rappresentano il nostro modo di valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni del nostro borgo,” dichiara il Sindaco di Summonte Ivo Capone. “Summonte, uno dei comuni irpini inseriti nella rete ‘I Borghi più Belli d’Italia’, diventa ancora una volta teatro di iniziative che uniscono comunità e cultura, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di vivere esperienze autentiche nella cornice suggestiva del nostro centro storico.”