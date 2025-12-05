“Io non ci casco!”: Avellino contro le truffe
Primo incontro sabato 6 dicembre per informare e sensibilizzare i cittadini
ADA Avellino avvia ufficialmente la Campagna di informazione e prevenzione “Io non ci casco!”, dedicata alla sensibilizzazione contro le truffe ai danni dei cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane e più fragili.
Il primo appuntamento si svolgerà sabato 6 dicembre, alle ore 11.00, presso l’Auditorium Comunale “Giovanni Paolo II” di Pratola Serra.
L’iniziativa rappresenta l’avvio di un ciclo di incontri che l’Associazione terrà nei diversi comuni dell’Irpinia per informare e formare la cittadinanza su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso.
Durante l’incontro sarà distribuito l’opuscolo realizzato da ADA Avellino, contenente indicazioni pratiche per riconoscere le principali tipologie di truffe e difendersi in modo efficace.
A supportare l’iniziativa interverranno rappresentanti delle Forze dell’Ordine, che offriranno la loro competenza nel corso dell’intera Campagna.
«Le truffe – spiegano da ADA Avellino – rappresentano un problema sociale rilevante: le vittime non subiscono soltanto un danno economico, ma anche un trauma psicologico legato all’invasione del proprio spazio e, spesso, un ingiustificato senso di colpa per essere state raggirate. Per questo riteniamo fondamentale promuovere conoscenza e prevenzione».
Con “Io non ci casco!”, ADA Avellino ribadisce il proprio impegno a tutela dei cittadini, favorendo una comunità più informata, consapevole e protetta.