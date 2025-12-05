Celebrazioni di San Nicola a Montefredane (AV)
Tre giorni ricchi di eventi dedicati alla festività patronale
Montefredane si prepara a vivere tre giorni di intensa partecipazione religiosa, culturale e comunitaria in occasione delle celebrazioni dedicate al Patrono San Nicola, dal 6 all’8 dicembre 2025. Un programma ricco, capace di unire tradizione, approfondimento e valorizzazione del territorio, con il contributo di istituzioni, associazioni, produttori e cittadini.
FESTA DI SAN NICOLA – SABATO 6 DICEMBRE
La giornata dedicata al Santo Patrono si aprirà con la Santa Messa alle ore 10:00 e proseguirà nel pomeriggio con la solenne processione alle ore 16:00, momento centrale della devozione popolare. Alle 18:00, sempre il 6 dicembre, è in programma l’inaugurazione di Fiano & Fuoco con il tradizionale taglio del nastro, avvio ufficiale degli eventi enogastronomici e culturali.
APPUNTAMENTI CULTURALI E CONVEGNI Global Academy – Formazione, comunità e innovazione per le aree interne
6 dicembre – Sala Consiliare – ore 10:30/12:30
In partnership con WINDTRE e Glocal Think, dedicato all’uso consapevole del digitale e alla cittadinanza attiva. Incontro gratuito, aperto a tutte le età.
Dal vigneto al calice – Il valore del Fiano e le prospettive dell’enoturismo
6 dicembre – Biblioteca Berardino de Crescienzo – ore 18:30
Focus su filiera del Fiano, buone pratiche e sviluppo dell’enoturismo.
Partecipano:
– Ciro Aquino, Sindaco di Montefredane
– Angelo Radica, Presidente nazionale Città del Vino
– Teobaldo Acone, Ambasciatore Città del Vino per l’Enoturismo in Irpinia
– Produttori dell’Areale del Fiano
– Luigi D’Eramo, Sottosegretario MASAF (intervento conclusivo)
Presentazione del libro “Politica e pensiero” di Andrea Covotta 8 dicembre – Biblioteca Berardino de Crescienzo – ore 17:30
Un approfondimento sulla storia dei partiti del Novecento e sul ruolo delle idee oggi.
Intervengono:
– Antonio Polidoro, Responsabile Biblioteca Comunale
– Marco Staglianò, Direttore Orticalab
– Francesco Pionati, giornalista
– Andrea Covotta, autore e Responsabile RAI Quirinale