Tre giorni ricchi di eventi dedicati alla festività patronale

Montefredane si prepara a vivere tre giorni di intensa partecipazione religiosa, culturale e comunitaria in occasione delle celebrazioni dedicate al Patrono San Nicola, dal 6 all’8 dicembre 2025. Un programma ricco, capace di unire tradizione, approfondimento e valorizzazione del territorio, con il contributo di istituzioni, associazioni, produttori e cittadini.

FESTA DI SAN NICOLA – SABATO 6 DICEMBRE

La giornata dedicata al Santo Patrono si aprirà con la Santa Messa alle ore 10:00 e proseguirà nel pomeriggio con la solenne processione alle ore 16:00, momento centrale della devozione popolare. Alle 18:00, sempre il 6 dicembre, è in programma l’inaugurazione di Fiano & Fuoco con il tradizionale taglio del nastro, avvio ufficiale degli eventi enogastronomici e culturali.

APPUNTAMENTI CULTURALI E CONVEGNI Global Academy – Formazione, comunità e innovazione per le aree interne

6 dicembre – Sala Consiliare – ore 10:30/12:30

In partnership con WINDTRE e Glocal Think, dedicato all’uso consapevole del digitale e alla cittadinanza attiva. Incontro gratuito, aperto a tutte le età.

Dal vigneto al calice – Il valore del Fiano e le prospettive dell’enoturismo

6 dicembre – Biblioteca Berardino de Crescienzo – ore 18:30

Focus su filiera del Fiano, buone pratiche e sviluppo dell’enoturismo.

Partecipano:

– Ciro Aquino, Sindaco di Montefredane

– Angelo Radica, Presidente nazionale Città del Vino

– Teobaldo Acone, Ambasciatore Città del Vino per l’Enoturismo in Irpinia

– Produttori dell’Areale del Fiano

– Luigi D’Eramo, Sottosegretario MASAF (intervento conclusivo)

Presentazione del libro “Politica e pensiero” di Andrea Covotta 8 dicembre – Biblioteca Berardino de Crescienzo – ore 17:30

Un approfondimento sulla storia dei partiti del Novecento e sul ruolo delle idee oggi.

Intervengono:

– Antonio Polidoro, Responsabile Biblioteca Comunale

– Marco Staglianò, Direttore Orticalab

– Francesco Pionati, giornalista

– Andrea Covotta, autore e Responsabile RAI Quirinale