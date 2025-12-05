Alberi speciali al Moscati

Il Natale 2025 tra solidarietà e prevenzione

Si rinnova per il settimo anno consecutivo l’appuntamento con gli alberi della prevenzione nella piazza centrale della Città ospedaliera dell’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino. Come da tradizione, infatti, la raccolta fondi “Sette passi per il sorriso – Natale 2025” farà tappa nel grande giardino coperto dell’ospedale, trasformandolo in uno spazio di colori, memoria e speranza.

L’iniziativa, che mobilita sempre un’intera comunità, è ideata e promossa dal Direttore dell’Unità operativa Breast Unit, Carlo Iannace, con la collaborazione delle associazioni Amdos e Amos, riunite nel progetto The Power of Pink.

Grazie alle palline natalizie realizzate e donate da donne, bambini e tanti cittadini che hanno voluto contribuire volontariamente, gli alberi dedicati all’Azienda ospedaliera Moscati saranno decorati ognuno con un colore simbolico: rosa, per ricordare l’importanza della prevenzione del tumore al seno; rosso, in memoria dei pazienti con tumore metastatico; blu, dedicato ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

L’appuntamento per l’allestimento è fissato per martedì 9 dicembre, alle ore 15:30: le volontarie “rosa”, insieme al chirurgo Iannace, addobberanno gli abeti, tra canti e sorrisi.

All’evento parteciperanno anche il Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito, il Direttore Sanitario, Aristide Tortora, e il Direttore Amministrativo, Ida Ferraro, a testimoniare l’attenzione e la vicinanza dell’intera Direzione Strategica verso un’iniziativa che unisce prevenzione, solidarietà e cultura del dono.