“1912. Storia di una passione”

Inaugurata oggi la mostra dedicata all’Us Avellino

Aggiunto da Redazione il 5 dicembre 2025.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SPORT

mostra avellino“1912. Storia di una passione”: è il titolo della mostra dedicata all’Us Avellino che si inaugura oggi – venerdì 5 dicembre – alle ore 17,00, presso l’hub di Palazzo Caracciolo-sede della Provincia. Un percorso unico tra sport, cultura e identità del territorio. Oltre un secolo di emozioni. 

Al taglio del nastro parteciperanno il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, il presidente dell’Us Avellino, Angelo Antonio D’Agostino e i rappresentanti dell’associazione “…Per la storia”.

La mostra resterà aperta fino al 28 febbraio 2026.

Source: www.irpinia24.it