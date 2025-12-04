Primo concerto nel cartellone “ViviAmo il Natale 2025” a Sant'Agnello (NA)

Prende il via ufficialmente il progetto di arte e ricerca “Onorio e la sua musica”, promosso e patrocinato dal Comune di Sant’Agnello, curato dal Centro Studi Musicali Luigi Guida (CSMLG) e dedicato alla riscoperta della figura di don Onorio Rocca, punto di riferimento nel panorama spirituale e musicale di Sant’Agnello e dell’intera Penisola Sorrentina.

Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 19:30, nella suggestiva cornice del Santuario della Santissima Annunziata in Piazzetta Angri, si terrà il concerto intitolato “Madre!”, il primo delle iniziative culturali e artistiche previste dalla rassegna culturale, che proseguirà nel 2026, frutto dell’impegno del Centro Studi Musicali Luigi Guida (CSMLG) che, dopo quasi un anno e mezzo di ricerca e studio sui manoscritti, riporta alla luce le composizioni di don Onorio Rocca (1911-1974).

Il concerto “Madre!”, inserito nel cartellone degli eventi del Comune di Sant’Agnello “ViviAmo il Natale 2025”, segna l’inizio di un percorso volto a sottrarre all’oblio le figure musicali nate nella Penisola Sorrentina, con l’obiettivo di “fare cultura” e diffondere la storia del territorio.

La serata si sviluppa sotto la “luce amorevole della Madre divina”, con un chiaro riferimento anche alla madre terrena. Il programma è un omaggio all’amore materno che protegge e rassicura. Come scriveva lo stesso Onorio da ragazzo, “il primo amore è quello della mamma che ti stringe al cuore”. Attraverso la musica, si invita il pubblico a lasciarsi cullare, affinché “il cuore sia nuovamente libero di sognare”.

Ad esibirsi sarà il trio di artisti composto da Candida Guida (contralto), Marco Palumbo (pianoforte) e Francesco Scalzo (violoncello). Il repertorio spazia da compositori locali a grandi maestri internazionali: da brani di don Onorio Rocca (In Memoriam, Ninna del cuore, Mamma), Luigi Guida, Francesco Veniero ed Enrico Buondonno, a opere di Astor Piazzolla (Melodia in Lam, Ave Maria) e Ariel Ramirez (Alfonsina y el mar, El nascimento), rese celebri da icone come Mercedes Sosa, passando per brani di Celestino Cerini e Gaetano Panariello.