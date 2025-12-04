Linea 2 in servizio prolungato per agevolare il deflusso dei tifosi dallo stadio Maradona

Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli – Juventus di Serie A, in programma domenica 7 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Complessivamente saranno 15 le corse metropolitane straordinarie, per un totale di oltre 7.300 posti aggiuntivi, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 11 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 4 in direzione Pozzuoli, che consentiranno un più agevole deflusso degli spettatori dall’impianto di Fuorigrotta.

Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security e sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22:30.