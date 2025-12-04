Presepe gigante a Napoli

La Natività degli artigiani di San Gregorio Armeno

Aggiunto da Redazione il 4 dicembre 2025.
OxmyMihZn26w (1)Napoli, 4 dicembre – Domani, venerdì 5 dicembre, alle 16, in piazza Municipio, sarà inaugurata la Natività a grandezza naturale realizzata dagli artigiani di San Gregorio Armeno, un’opera unica che celebra la grande tradizione presepiale napoletana. La cerimonia si aprirà con la benedizione di Monsignor Gennaro Matino e si svolgerà alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, del presidente dell’Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano, e di Antonio Lucidi, vicepresidente L’Altra Napoli, assieme a tutti gli altri artigiani che hanno contribuito all’opera. La Natività resterà visibile al pubblico in piazza Municipio fino all’8 gennaio 2026.  
 
