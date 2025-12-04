Celebrata la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

Si è svolto ieri, presso la Sala Consiliare del Comune di Pompei, l’incontro promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Tulipano, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di dialogo e partecipazione per raccontare i progressi che Pompei sta compiendo nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa, grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, realtà locali e la stessa comunità. Un confronto che ha messo al centro esperienze concrete, testimonianze dirette e buone pratiche nate sul territorio e ormai riconosciute come modello.

“Quella di ieri non è stata semplicemente la celebrazione della Giornata della Disabilità – ha detto Giovanni Minucci, presidente della Coop. Il Tulipano - ma l’affermazione del percorso che la nostra cooperativa sta portando avanti come vera cooperativa di comunità. Un cammino iniziato con Parvula Domus nel Parco Archeologico di Pompei e che oggi coinvolge in modo crescente tutta la città, trovando una risposta sempre più forte da parte del territorio. Lavorare per costruire una città che metta davvero al centro la persona e le unicità di ognuno è il nostro obiettivo quotidiano. Pompei sta dimostrando che questo è possibile”.

Nel suo intervento, l’Assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Mazzetti, ha voluto “Ringraziare di cuore tutte le persone che hanno condiviso con noi questo momento speciale. La partecipazione delle scuole, delle associazioni, degli enti e dei cittadini ha reso l’appuntamento ancora più significativo, ricordando che l’inclusione non è un obiettivo lontano: è un cammino quotidiano, che si costruisce insieme. Oggi Pompei ha dimostrato di essere una comunità capace di ascoltare, accogliere e dare valore alle differenze. Non basta una ricorrenza per ricordarlo, ma ogni incontro come questo rafforza il nostro impegno. Grazie a chi c’era, grazie a chi c’è… Pompei continua a camminare verso un domani senza barriere”.

Per Marta Russo, Cavaliere della Repubblica e influencer della disabilità: “È stato un incontro stimolante. La poesia letta da Carlo ha ricordato a tutti noi un concetto fondamentale: siamo persone, ognuno con le proprie unicità e le proprie super abilità, perché ciascuno può superare le difficoltà mettendosi in gioco. Con la Cooperativa Il Tulipano c’è una sinergia bellissima e mi auguro che questa realtà possa diventare un modello nazionale: c’è ancora molto da fare per l’inclusione, ma siamo sulla strada giusta e ognuno di noi può fare la differenza. Io credo che prima di ogni cosa viene la persona, la disabilità è solo una caratteristica che si aggiunge, un valore che può arricchire la comunità. Questo è il messaggio che ho voluto trasmettere anche nel mio libro I pensieri di Marta, nato coinvolgendo le scuole italiane nella creazione di racconti inclusivi. In quelle pagine c’è una vera rivoluzione culturale, che parte dai più giovani per costruire una società più giusta.”

Durante l’incontro è intervenuto Andrea Calabrese, membro della Cooperativa Il Tulipano, che ha detto “È stata una serata utile per tutti, perché diffondere messaggi di inclusione significa continuare a lavorare concretamente ogni giorno. Ho portato la mia testimonianza come componente della Cooperativa Il Tulipano, raccontando i nostri obiettivi: valorizzare i giovani con fragilità accompagnandoli in percorsi di crescita personale e professionale. Tra i nostri progetti c’è anche la formazione dei ragazzi come narratori di bellezza dell’area verde del Parco Archeologico di Pompei e nei luoghi della cultura in generale, per rendere ogni luogo sempre più accessibile e inclusivo. Vogliamo creare un ambiente in cui nessuno si senta escluso, ma in cui ognuno venga valorizzato per ciò che è.”

L’iniziativa si è conclusa con l’impegno condiviso tra istituzioni e comunità a proseguire insieme nel percorso di inclusione sociale, affinché Pompei continui a essere un territorio in cui i diritti, le opportunità e la dignità delle persone siano il fondamento della crescita civile e culturale.