Musica e teatro per la rassegna natalizia

Nell’ambito della quarta edizione di “Altri Natali”, iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli, nei giorni 11, 12, 13 e 14 dicembre il complesso monumentale di Santa Maria la Nova ospita la rassegna “C’è Natale a La Nova!”, organizzata dall’Associazione culturale Musica dal Mondo, con la direzione artistica di Francesco Sorrentino, con l’obiettivo di esprimere, attraverso la musica e il teatro, la bellezza della multiculturalità e della convivialità, che da sempre caratterizzano la città di Napoli.

Riprendendo e ampliando l’esperienza maturata nella precedente edizione del 2024, la rassegna intende proseguire nel solco dell’animazione culturale della tradizione classica del Natale a Napoli, con l’obiettivo di trasformare la ricorrenza in uno spazio urbano di incontro e connessione, dove la musica e il teatro si configurano linguaggio universale contro la frammentazione e i conflitti globali. La proposta artistica è costruita su tre ambiti musicali: fado, jazz e canzone d’impegno sociale, generi che intrecciano tradizione e innovazione e privilegiano repertori in cui appartenenza e visione costituiscono importanti variazioni.

“‘C’è Natale a La Nova!’ – dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – dimostra con chiarezza la qualità della programmazione culturale costruita dall’Amministrazione Manfredi. Un cartellone che porta a Napoli artisti come Neri Marcorè, Raphael Gualazzi, Carmen Souza e Mario Venuti non è semplicemente un evento ma la conferma di una strategia che mette al centro ricerca, pluralità e bellezza. La rassegna, inserita in ‘Altri Natali’, trasforma ancora una volta il Natale in un laboratorio di incontro e partecipazione, dove musica e teatro diventano linguaggi universali contro le fratture del presente. È una scelta politica precisa: puntare sulla cultura come spazio di connessione, qualità e crescita collettiva. Il complesso monumentale di Santa Maria la Nova, con questo programma, diventa simbolo della Napoli che vogliamo: aperta, radicata, internazionale. Una città capace di offrire proposte artistiche di alto livello e di renderle patrimonio condiviso. È questa la direzione su cui continuiamo a investire”.

La rassegna si apre mercoledì 11 dicembre, alle ore 21:00, con Neri Marcorè in quintetto. L’artista è noto al grande pubblico per la capacità di attraversare diverse modalità di espressione artistica, che spaziano dal teatro al cinema, dal semplice intrattenimento alla musica. In questa veste di interprete musicale, il suo repertorio spazia nel cantautorato italiano e straniero, esibendosi con un’inedita formazione composta dall’inseparabile amico Domenico Mariorenzi, polistrumentista, Anais Drago, violinista, e Chiara Di Benedetto, violoncellista, per reinterpretare una serie di canzoni note e meno note, che andranno a formare una colonna sonora da scoprire o nella quale riconoscersi. La riproposizione di un repertorio cantautorale per la musica socialmente impegnata traccia un percorso di obiettivi raggiunti e di sfide ancora da veder realizzate e da affidare alle giovani generazioni.

Si prosegue giovedì 12 dicembre, alle ore 21:00, con Raphael Gualazzi in trio, il quale con il suo virtuoso repertorio jazz mette insieme tutta la sua capacità artistica, come cantautore, pianista, compositore, arrangiatore e musicista. La sua esperienza artistica internazionale è la musa ispiratrice della sua ultima creazione, che con Dreams (CAM Sugar), presenta una fusione di stili musicali, dalla musica classica e funk africana vintage, al new soul e al jazz. Si tratta di un mix in cui il talento mette insieme composizioni, arricchite da sintetizzatori analogici, con tastiere vintage, percussioni tribali e voci soul, in una fusione multietnica che celebra la sua eclettica passione oltre ogni confine musicale.

La terza serata, in programma venerdì 13 dicembre, alle ore 21:00, vede protagonista Carmen Souza in trio con Theo Pascal (contrabbasso) ed Elias Kacomanolis (batteria). L’artista portoghese, di origini capoverdiane, presenta il suo undicesimo album “Port’Inglês” (porto inglese), caratterizzato dalla sua voce distintiva e dallo stile unico, esplorando le storie dell’occupazione britannica di Capo Verde con un mix di jazz e influenze capoverdiane. Conosciuta come la Ella Fitzgerald capoverdiana, Souza si distingue per il suo carisma e la sua tecnica vocale, superando i confini dei generi musicali tradizionali.

Ha effettuato numerose tournée internazionali e pubblicato undici album sotto l’etichetta tedesca Galileo Music, ottenendo riconoscimenti nella scena della World Music e del Jazz. Dalla sua uscita nell’ottobre 2024, “Port’Inglês” è stato classificato nella WMCE, nella Transglobal World Music Chart e nella Raiz Iberian Roots Music Chart. È stato inserito, inoltre, in diverse liste dei migliori album di World Music del 2024 e nominato per i German Critics Awards – Preis der deutschen Schallplattenkritik nel gennaio 2025.

La rassegna si conclude sabato 14 dicembre, alle ore 21:00, con Mario Venuti in quartetto,con l’accompagnamento di Rosario Di Leo al pianoforte, di Peppe Tringali alla batteria e di Vincenzo Virgillito al contrabbasso. L’artista siciliano presenta “Jazz mood”, un concerto caratterizzato da calde sonorità jazz, pop e blues, con un omaggio al Brasile e alle contaminazioni dei ritmi di tutto il mondo. La chitarra e la voce di Mario Venuti faranno rivivere emozioni e ricordi legati a brani intramontabili. Con il suo nuovo progetto discografico è in grado di spaziare dal pop al jazz e al blues e a molti altri generi, strizzando l’occhio alle contaminazioni con i ritmi e i suoni di tutto il mondo.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite a partire dalle ore 13:00 di giovedì 4 dicembre 2025.