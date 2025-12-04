Un evento per promuovere creatività sostenibile

Torna la “Make Something Week”, una giornata interamente dedicata al consumo sostenibile, per ripensare il nostro stile di vita oggi incentrato su un iperconsumo di risorse e prodotti, sulla logica dell’”usa e getta” e dell’accumulazione che spazia dalla moda all’alimentazione, dalla tecnologia al settore automobilistico.

L’obiettivo della MSW é di promuovere l’autoproduzione, alimentare il fai da te, fornire suggerimenti pratici e stimolare l’ingegno con il riciclo creativo, in un’ottica di condivisione del sapere in cui ciascuno può reinventarsi attingendo alle conoscenze e alle esperienze degli altri, nonché contribuire sensibilmente ad un’inversione di rotta dell’attuale sistema consumistico che ci porta a produrre e consumare più di quanto abbiamo bisogno e ad utilizzare illimitatamente le risorse della nostra amata Madre Terra che sono, invece, fisicamente limitate, e di cui é indispensabile avere cura.

A partire dalle ore 10.00 presso la cooperativa sociale “L’Orsa Maggiore Bistrot & Factory”, sita all’ex base NATO di Bagnoli, si svolgeranno workshop di autoproduzione, consigli su come riutilizzare ciò che – solo a prima vista! – ci sembra da buttare e su come donargli una nuova vita, nonché esempi di pratiche virtuose per ridurre il consumo di plastica.

Vogliamo risvegliare lo spirito di collaborazione e la possibilità di “fare insieme”, ricordandoci come sia molto più gratificante e gioioso il processo di creare qualcosa con ciò che abbiamo a disposizione rispetto al mero acquisto e consumo passivo, nonché aprire uno spazio di riflessione sull’importanza di limitare lo spreco di risorse, materie prime e prodotti e di imparare a vivere con ciò che é per noi veramente essenziale; a cominciare dalla possibilità di amare e rispettare il pianeta che ci ospita e poterlo fare in comunità. Insieme.

Contatti: Peperna Giorgio Referente del Gruppo Locale di Napoli, 3272038072