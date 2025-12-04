V Edizione del Concerto - Memorial in onore della Beata Vergine Maria

La V Edizione del Memorial “La Voce di Maria” si prepara a vivere un momento tra i più significativi dalla sua istituzione. Per la prima volta, infatti, l’evento verrà ospitato nella maestosa Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, luogo sacro e simbolo millenario della Fede benedettina. Non una scelta casuale: l’Abbazia è il luogo dove Don Gennaro Lo Schiavo O.S.B., a cui il Memorial è dedicato, è cresciuto sin da bambino, ha mosso i suoi primi passi nella vita monastica, ha maturato la sua vocazione e dove oggi riposa, circondato dal silenzio e dalla preghiera nel Cimitero abbaziale.

Questa V Edizione assume un valore ancor più profondo perché l’Abbazia, negli ultimi mesi, si è distinta per importanti iniziative nel campo dell’accessibilità universale. Il 21 luglio 2025, in occasione dell’inaugurazione di nuove installazioni inclusive – mappe tattili e parlanti, testi in braille, pannelli ad alta leggibilità e percorsi facilitati – il complesso abbaziale ha ricevuto la visita del Ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli. Un passo avanti decisivo nella volontà di rendere il patrimonio spirituale e culturale della Badia fruibile a tutti, superando barriere sia architettoniche che cognitive. Una location, dunque, perfettamente in armonia con l’anima del Memorial, che da sempre promuove un messaggio di accoglienza, inclusione, cura e dignità umana.

Il Memorial e i suoi riconoscimenti “La Voce di Maria” nasce come un Concerto–Memorial in onore della Beata Vergine Maria e in ricordo di Don Gennaro Lo Schiavo O.S.B., scomparso il 10 marzo 2021, a causa del covid 19. La serata intende unire preghiera, musica e testimonianza, offrendo al pubblico un’esperienza profonda e carica di significato.

Anche quest’anno verranno conferiti due importanti riconoscimenti:

Premio “Don Gennaro Lo Schiavo” Destinato a persone con disabilità che, con straordinario coraggio e determinazione, affrontano il quotidiano senza lasciarsi fermare dalle difficoltà, diventando esempio di forza e luce per l’intera comunità.

Premio “Fede e Cura – In Cammino con l’Anima sotto lo Sguardo di Maria Santissima” Rivolto ai medici che si distinguono per Eccellenza Professionale e profonda umanità, capaci di unire Competenza Scientifica e Fede, nel segno dei valori che Don Gennaro ha sempre difeso e promosso.

Anche quest’anno i Premi vedranno protagoniste figure di grande valore umano e professionale. Un parterre di personalità che incarna pienamente lo spirito dei due riconoscimenti, tra eccellenza professionale, testimonianza di vita e profonda umanità. I loro nomi saranno annunciati ufficialmente durante il Memorial, per preservare la solennità e l’intensità del momento della consegna.

Ensemble 2025 e programma artistico

La direzione artistica è a cura del M° Chiara Gaeta, ideatrice e anima del Memorial. L’Edizione 2025 presenta una formazione artistica di elevato prestigio:

M° Anna Picerno – soprano

M° Daniele Lettieri – tenore (offrirà una toccante testimonianza personale: nel pieno di una brillante carriera nel teatro musicale, ha scelto di lasciare i palcoscenici per rispondere alla chiamata vocazionale ed intraprendere il cammino sacerdotale in seminario)

M° Mauro Fagiani – violoncello

M° Pietro Cernuto – friscaletto siciliano e zampogna

M° Pietro Pisano – pianoforte, organo, zampogna a chiave lucana e direzione musicale

La voce narrante sarà quella di Alessandro Bruno, che interpreterà testi poetici della grande tradizione letteraria e poesie di sua composizione tratte dalla sua raccolta “Feste, Festine e Maletiempo” e da altri inediti. Il repertorio musicale abbraccerà brani mariani, musiche della tradizione, meditazioni sonore e atmosfere che evocheranno pace, fratellanza e spiritualità, nel segno della Vergine Maria e nel ricordo di Don Gennaro.

Un ringraziamento speciale

Un sentito ringraziamento va a Padre Abate e alla Comunità Monastica dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, per la grande disponibilità, l’accoglienza e la sensibilità dimostrate nel sostenere l’iniziativa, accogliendola in un luogo così simbolico e caro al cuore di tutta la comunità metelliana. Un invito alla partecipazione Il Memorial “La Voce di Maria” rappresenta una serata di Memoria, Fede, gratitudine e impegno verso il prossimo. Un’occasione per unire arte, spiritualità e inclusione nella cornice più evocativa della Valle Metelliana, là dove il cammino umano e spirituale di Don Gennaro ha avuto inizio.

L’ingresso è gratuito.