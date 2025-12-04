Avellino 5 dicembre, alle ore 16:30, presso l’Hotel de La Ville, sarà presentato il nuovo libro di Giuseppe Gargani, dal titolo “Le mani sulla storia. Come i magistrati hanno provato a (Ri)fare l’Italia”, un’opera che offre un’approfondita riflessione sul ruolo della magistratura nella storia recente del Paese.

La presentazione sarà un’occasione di confronto aperto al pubblico e alla stampa, con possibilità di interventi e domande.

Partecipano al dibattito: Gianni Colucci, Fabio Benigni, Amerigo Festa, Vincenzo Maiello, Donato Pennetta, Luigi Riello.

Sarà presente l’autore del libro e il giornalista Daniele Morgera.

Luogo: Hotel de La Ville, Via Palatucci, Avellino

Data: 5 dicembre 2024

Orario: 16:30