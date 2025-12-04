37 tappe da Monteforte Irpino a Petruro Irpino

Sarà un giro inedito quello che, quest’anno, percorrerà il Pino Irpino. Mai era partito, infatti, da Monteforte Irpino e subito aveva attraversato i comuni del Mandamento Baianese e del Vallo di Lauro proseguendo per la Valle dell’Irno e la Valle del Sabato ritornando poi ai comuni del Partenio.

Da domani, infatti, saranno già 37 i comuni che accoglieranno la carovana del Pino Irpino visto che praticamente in tutti c’è già un comitato di accoglienza che si sta mobilitando da settimane.

Nelle tappe, di soli otto minuti, è racchiusa l’essenza del giro: la solidarietà con la raccolta di beni alimentari (scatolame e caffè) destinato attraverso le Caritas del territorio alle famiglie bisognose insieme alle tante attività che serviranno ad attivare la comunità come il “cantapino” e il dono dell’ulivo tra un comune e l’altro.

Inedito assoluto anche per la tappa di Contrada Bagnoli che, subito dopo Bellizzi Irpino, sono le uniche “eccezioni alla regola”. Un’attenzione alle comunità nelle comunità anche nel capoluogo sempre con l’idea di accorciare le distanze geografiche e sociali su tutto il territorio.

Il Pino Irpino è un progetto dell’associazione #Irpiniativogliobene ODV in collaborazione con Cesvolab.

Patrocinio della provincia di Avellino e del comune di Avellino. In collaborazione con Convitto Nazionale Colletta, Pc Alive, Monkey ADV, Polilop, Auto Motor Service srl, Mappamondo, Associazione Don Tonino Bello, Heart srl, Cooperativa Intra.

Venerdi 5 dicembre 2025 giorno 1

Monteforte Irpino 8:00

Mugnano del Cardinale 8:28

Quadrelle 8:48

Sirignano 9:07

Baiano 9:26

Sperone 9:45

Avella 10:05

Marzano di Nola 10:38

Pago del Vallo di Lauro 10:57

Domicella 11:18

Taurano 11:41

Lauro 12:01

Quindici 12:22

Moschiano 12:42

Forino 13:24

Contrada 14:45

Montoro 15:12

Solofra 15:39

Serino 16:04

Santa Lucia di Serino 16:25

Santo Stefano del Sole 16:47

San Michele di Serino 17:09

Cesinali 17:30

Aiello del Sabato 17:49

Bellizzi Irpino 18:12

Contrada Bagnoli 18:38

Mercogliano 19:03

Ospedaletto d’Alpinolo 19:25

Summonte 19:43

Sant’Angelo a Scala 20:03

Pietrastornina 20:24

Roccabascerana 20:42

Rotondi 21:15

Cervinara 21:35

San Martino Valle Caudina 21:58

Chianche 22:42

Petruro Irpino 23:02