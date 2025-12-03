Oltre l’Aminta: Storie d’Amore e di Inclusione
Domenica 7 dicembre ore 17.00 presso Sala Teatro “Madre Teresa di Calcutta”– Aiello del Sabato
“Questo progetto è risultato vincitore del bando Fondo di Beneficenza: Liberalità Territoriali indetto dalla Fondazione Intesa San Paolo” – spiega Nicola Mariconda, presidente della BoTTega del SoTToscala - “L’obiettivo del progetto è favorire l’inclusione sociale e noi lo abbiamo fatto realizzando un percorso laboratoriale teatrale finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo; nello spettacolo saranno coinvolti quattro bambini nello spettro autistico, due utenti di una casa alloggio che ospita persone con diagnosi psichiatriche ed attori professionisti” - continua Mariconda – “Lo spettacolo prende spunto da “Aminta” di Torquato Tasso e vuole indagare il tema dell’amore in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti; amore romantico inteso come l’innamoramento e l’amore diligente inteso come stima. L’amore che dà piacere, gioia ed amore ma che provoca anche delusione” - “Un argomento quantomai attuale viste anche le notizie di cronaca che riguardano sia i femminicidi e sia i suicidi di adolescenti vittime di amore non corrisposto. Ovviamente si è cercato di trattarlo con delicatezza visto l’argomento e visti gli interpreti che lo metteranno in scena”.
Il progetto è stato realizzato in partenariato con - Casa Alloggio “Il Sole – La Luna” – Cre.ABA – Il Fiorellino e la Tartaruga
Conclude Nicola Mariconda – “Bisogna parlare di questo tema e dargli un tocco di forza con il coinvolgimento di più persone, così facendo il messaggio può attecchire e rimanere impresso nella mente delle persone. Un sasso nello stagno con i cerchi che si allargano.
A noi che facciamo teatro tocca lanciare il sasso”.
Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria al 3474007378
