Olimpica Avellino
Terza vittoria consecutiva in trasferta
Nuova Olimpica: che gruppo, che grinta, che cuore!
Dopo la terza vittoria consecutiva a Pastena, dove la squadra irpina ha combattuto fino all’ultimo, portando a casa un grande 3-2, ci si prepara al prossimo incontro di campionato in serie D.
Squadra, staff, tifosi… ogni vittoria è merito di tutti. La prossima sfida è in programma domenica 7 Dicembre in casa, alle 20,30 nella palestra dell’istituto Amatucci, contro Pallavolo Battipaglia. Un altro match da non sottovalutare.
È fondamentale la presenza di tutti i nostri tifosi. Solo con loro al nostro fianco si può vincere!