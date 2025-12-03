Olimpica Avellino

Terza vittoria consecutiva in trasferta

Aggiunto da Redazione il 3 dicembre 2025.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SPORT

pexels-oleksandr-plakhota-1270583835-30290766Nuova Olimpica: che gruppo, che grinta, che cuore!

Dopo la terza vittoria consecutiva a Pastena, dove la squadra irpina ha combattuto fino all’ultimo, portando a casa un grande 3-2, ci si prepara al prossimo incontro di campionato in serie D.

Squadra, staff, tifosi… ogni vittoria è merito di tutti. La prossima sfida è in programma domenica 7 Dicembre in casa, alle 20,30 nella palestra dell’istituto Amatucci, contro Pallavolo Battipaglia. Un altro match da non sottovalutare.

È fondamentale la presenza di tutti i nostri tifosi. Solo con loro al nostro fianco si può vincere!

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it