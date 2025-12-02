Un’opera che intreccia ricerca storica e narrativa per raccontare Oscar D’Agostino

Una presentazione da non perdere quella del romanzo storico ricco di suspense e informazioni scientifiche dal titolo “I misteri del chimico dei Fantasmi”, scritto da Salvatore Biazzo, pubblicato dalla Giannini Editore.

L’iniziativa si terrà Sabato 6 dicembre 2025, presso il Castello della Leonessa, a Montemiletto.

Il volume unisce divulgazione storica ed elementi di narrazione romanzesca. La storia è ricostruita grazie a una rigorosa ricerca dell’autore su documenti inediti di uno dei ragazzi di Via Panisperna: Oscar D’agostino. Il chimico irpino fu figura enigmatica e insieme al Nobel Enrico Fermi e agli altri fisici-scienziati contribuì alla scoperta della fissione nucleare e del brevetto che diede vita alla bomba atomica.

Il nome di D’Agostino rimase poco noto al grande pubblico, oscurato dai più conosciuti Fermi e Segrè e dalle misteriose vicende di cui furono protagonisti Pontecorvo, espatriato in Russia, probabilmente una spia, ed Ettore Majorana, scomparso nel nulla, di cui si occupò per molto tempo anche la cronaca e la stampa nazionale. L’appellativo “Chimico dei fantasmi” rappresenta una sorta di nome in codice di D’Agostino.

Salvatore Biazzo, ha lavorato al Roma e oltre trent’anni in Rai, da inviato speciale e da capo redattore. Ha collaborato a Tutto il Calcio…, a 90° Minuto, alla Domenica Sportiva, a Uno Mattina, Cronache Italiane, Tg1 Speciale, Tg2 Dossier, Mediterraneo, a Neapolis su Tg3, di cui fu co-fondatore. Tra i suoi libri, Il mio Napoli (Rai Eri), La lingua Trasmessa e Telecomunicare (Ferraro Editore), Il Dizionario del Giornalista (Rubbettino – Collana Scientifica Università di Salerno), Come sopravvivere al concorso Rai e Diego 60 d.D (Guida Editori) e Biagio Agnes, un giornalista al Potere (Rai Eri). È stato docente a contratto alla Scuola di Giornalismo all’Università di Salerno. Tuttora opinionista in Radio e Tv.

L’incontro, organizzato dalla Pro Loco Mons Militum e dal Comune di Montemiletto rientra tra le iniziative promosse per la valorizzazione della cultura e della produzione letteraria contemporanea, con un occhio di riguardo al territorio irpino.

Dialogheranno con l’autore il Sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello; Pietro Caterini, Dirigente Scolastico dell’Ist. Sup. D’Agostino/De Sanctis/ Amatucci e Florindo Garofalo, Presidente Pro Loco Mons Militum. A moderare l’incontro sarà la giornalista Roberta Brogna.