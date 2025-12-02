Successo a Salerno tra gusto e creatività

La terza edizione di Panettone d’Artista si è conclusa con un successo straordinario, oltre ogni aspettativa confermando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi e qualificati del panorama enogastronomico nazionale.

Ideato e promosso da Erre Erre Eventi ETS di Roberto Jannelli & Rosario Augusto, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio del Comune di Salerno, Panettone d’Artista nasce con l’obiettivo di valorizzare la tradizione del panettone artigianale e le eccellenze produttive di una regione che oggi esprime, con forza crescente, una propria identità nel mondo dei grandi lievitati.

Nel corso delle due giornate, la Stazione Marittima di Salerno ha registrato 5.000 presenze, tra visitatori, operatori di settore, professionisti del gusto e appassionati provenienti da tutta la Campania.

Presenti il presidente e il vicepresidente della Camera di Commercio Andrea Prete e Giuseppe Gallo, numerosi amministratori salernitani, il neoeletto consigliere regionale Luca Cascone, il Rettore dell’Università di Salerno Virgilio D’Antonio, insieme a imprenditori, giornalisti, rappresentanti di associazioni e protagonisti del mondo dell’agroalimentare campano

Presente anche il giornalista Luciano Pignataro, da anni punto di riferimento per il mondo del gusto e sostenitore del progetto.

Determinante, come sempre, il lavoro dell’Associazione Erre Erre Eventi ETS, promotrice dell’iniziativa, che ha consolidato un format in grado di mettere in dialogo artigianato, territorio, giovani talenti e filiere produttive.

La terza edizione ha ulteriormente rafforzato questo posizionamento, presentandosi come una piattaforma culturale, sensoriale e professionale, capace di unire il sapere degli artigiani, la creatività delle nuove generazioni, il racconto del territorio il piacere di stare insieme e creare una bellissima atmosfera natalizia.

Un percorso espositivo in continua evoluzione

Protagonisti dell’edizione 2025 sono stati 31 maestri pasticcieri e panificatori provenienti da tutta la Campania, interpreti di una produzione che, pur affondando le radici nella tradizione natalizia italiana, si apre oggi a contaminazioni creative, innovazioni tecniche e interpretazioni gastronomiche contemporanee.

Il pubblico ha avuto l’opportunità di esplorare un’offerta ricca e articolata:

panettoni classici lavorati con tecniche tradizionali

versioni contemporanee caratterizzate da texture e aromi innovativi

varianti mediterranee arricchite da agrumi, fichi, albicocche, frutta secca, cioccolato selezionato

lievitati speciali, edizioni limitate e produzioni a firma unica

Un itinerario capace di raccontare, attraverso i profumi e le materie prime, l’identità di una regione votata alla qualità artigianale.

Maestri riconosciuti e giovani talenti: il dialogo tra generazioni

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di maestri riconosciuti a livello nazionale, tra cui:

Giuseppe Pepe, erede di una delle scuole del panettone più celebrate d’Italia, Salvatore Tortora, noto per la sua ricerca su impasti, maturazioni e processi naturali e Pasquale Pesce, firma dell’eccellenza campana, premiata e riconosciuta in diverse competizioni

Accanto a loro, la manifestazione ha dato spazio a numerosi giovani emergenti, provenienti da pasticcerie, forni, ristoranti e laboratori innovativi della Campania.

Uno degli obiettivi di Panettone d’Artista è infatti quello di offrire una piattaforma di visibilità alle nuove generazioni, favorendo il dialogo tra formazione e sperimentazione sul campo, contribuendo così alla crescita culturale e professionale dell’intero comparto.

Aziende collaterali, filiere produttive e un ecosistema di qualità

Significativa la presenza delle aziende collaterali dei settori food, beverage, packaging ed esperienze sensoriali, molte delle quali riconosciute anche a livello nazionale.

Il loro contributo ha arricchito il percorso espositivo, offrendo al pubblico uno sguardo completo sulla filiera che ruota attorno al panettone e agli artigiani del gusto.

L’organizzazione esprime un sentito ringraziamento a partner e sponsor, la cui collaborazione rappresenta un elemento essenziale per garantire la continuità, la sostenibilità economica e la crescita qualitativa del progetto.

Show cooking, degustazioni e contaminazioni gastronomiche

Tra i momenti più apprezzati della manifestazione, lo show cooking dell’azienda Nostrum, che ha affiancato la presentazione dei propri panettoni e delle produzioni in esposizione alla preparazione di primi piatti a base di specialità ittiche, proponendo ricette capaci di unire tradizione marinara e cucina contemporanea.

Grande successo ha registrato anche l’area Wine & Bubbles, che grazie ai partner presenti ha offerto un percorso enologico di alto livello: nel corso della due giorni sono state servite oltre 400 bottiglie tra vini fermi e spumanti, confermando l’interesse crescente del pubblico per gli abbinamenti tra lievitati dolci ed eccellenze del territorio.

Profumi, sigari e nuove esperienze sensoriali

Una delle novità dell’edizione 2025 è stata l’area dedicata alla conoscenza dei profumi e degli aromi applicati al mondo del panettone.

Il Club Amici del Toscano ha accompagnato i visitatori in un percorso olfattivo distribuendo oltre 450 sigari, illustrando affinità aromatiche, contrasti e possibili abbinamenti tra note del sigaro e profili aromatici dei panettoni artigianali.

Il percorso è stato ulteriormente arricchito dalla presenza dell’azienda Inestasy Profumerie di Paola Noviello che ha suggerito abbinamenti tra essenze naturali e lievitati, offrendo ai visitatori una riflessione innovativa sulla dimensione multisensoriale del gusto.

Novità editoriale: il catalogo illustrativo della manifestazione

Tra le novità più significative della terza edizione, grande apprezzamento ha ottenuto il catalogo illustrativo ufficiale, realizzato e curato da Carmen Autuori, giornalista enogastronomica.

La pubblicazione raccoglie le storie, i percorsi professionali e le identità dei maestri pasticcieri e panificatori presenti alla kermesse, offrendo ai visitatori un racconto autentico del mondo dei lievitati artigianali.

Si tratta di uno strumento culturale e divulgativo che arricchisce l’esperienza della manifestazione, contribuendo a tenere viva la memoria del territorio e alla valorizzazione delle eccellenze campane.

Solidarietà, sostenibilità e responsabilità sociale

Panettone d’Artista riconferma il proprio impegno verso sostenibilità e inclusione:

riduzione dell’impatto ambientale attraverso materiali riciclabili, gestione sostenibile dei rifiuti, promozione dei prodotti a Km 0 e sensibilizzazione alla cultura del riuso e del contrasto allo spreco

Comunicazione, media e storytelling del territorio

La comunicazione è stata affidata a Click Agency, che ha curato format video, contenuti live, reportage social e attività di storytelling visivo.

Dichiarazione degli organizzatori

«Panettone d’Artista – dichiarano Rosario Augusto e Roberto Jannelli – nasce per valorizzare il lavoro dei maestri pasticcieri, dei panificatori e di tutte le realtà produttive che interpretano il panettone come simbolo della cultura enogastronomica italiana. La terza edizione conferma la forza di un progetto che unisce gusto, creatività e identità del territorio. Il sostegno della Camera di Commercio di Salerno, del Comune e dei nostri partner ci permette di crescere ogni anno in termini di qualità e partecipazione.»

I numeri dell’edizione 2025

5.000 visitatori complessivi

2.500 panettoni venduti

31 maestri pasticcieri e panificatori partecipanti

400+ bottiglie di vini e bollicine servite

450 sigari distribuiti

100+ uscite media tra stampa, web, TV e radio

30 ospiti media e 50 operatori professionali accreditati

I Maestri dell’Arte Bianca e della Dolce Tradizione 2025

1. Cascone Mastro Fornaio - Filippo Cascone (Angri- Sa)

2. Cesto Bakery – Catello di Maio (Torre del Greco- Na)

3. Cilentum – Michele Pepe (Castel San Lorenzo-Sa)

4. Cosentino il Fornaio - Alfonso Cosentino (Marina di Camerota-Sa)

5. Costa del Cilento Pastry Lab – Matteo San Giovanni (Bellizzi-Sa)

6. Di Lieto – Ignazio Di Lieto (Nocera Superiore-Sa)

7. Dolce e Caffè - Aniello Esposito (Salerno)

8. Donna Teresa – Salvatore Tortora (Fisciano-Sa)

9. Fiore Pasta & Dolci - Andrea Fiore e Gennaro Mennella (Sarno-Sa)

10. Gallucci Pasticceria – Vincenzo Ariano (Nola-Na)

11. Gemma Pasticceria - Riccardo Ruggiero (Nocera Superiore-Sa)

12. Giovanni Giordano Pastry chef – Giovanni Giordano (Mercato San Severino Sa)

13. Guarracino 1961 – Mario Guarracino (Battipaglia-Sa)

14. Mater Lievitazione Naturale - Nicola Guariglia (Salerno)

15. Noschese Bakery- Nicola Noschese (Pontecagnano-Sa)

16. Onofrio Romano - Onofrio Romano (Nocera Inferiore-Sa)

17 Panificio Vernieri - Carlo Vernieri (Salerno)

18 Parisi Tradizioni Artigianali - Riccardo Parisi (Palomonte-Sa)

19 Pasticceria D’Elia - Domenico Manfredi (Teggiano-Sa)

20 Pasticceria Faiella - Alessio Faiella (Salerno)

21 Pasticceria Lina – Luca Rinauro (Eboli-Sa)

22 Pasticceria Pentangelo - Aniello Pentangelo (Nocera Inferiore-Sa)

23 Pasticceria Pesce - Pasquale Pesce (Avella- Av)

24 Pepe Mastro Dolciere – Giuseppe Pepe (Sant’Egidio del Monte Albino)

25 Petrosino Dessert - Alfonso Petrosino (Pagani-Sa)

26 Punto Freddo - Luigi Fusco (Scafati-Sa)

27 Regina Bakery - Gaetano Giorgio (Pagani-Sa)

28 Ventieri - Antonio Ventieri (Capaccio Paestum-Sa)

Senza glutine

29 Igloo Prodotti Senza Glutine – Jannet Gomez (Salerno)

30 Mondo Senza Glutine - (San Valentino Torio-SA)

31 È Buono Uguale Pepe Mastro Dolciere - (Sant’Egidio Del Monte Albino-SA)

Il miele & il cioccolato,

32 Azienda Agrimontana Spa (Borgo S.Dalmazzo-Cuneo)

33 Profumo di Miele di Alfonso Coppola (Nocera Superiore-SA)

34 Azienda Apistica Montuori (Avella-SA)

35 Dolmarr di Caporaso Raffaele (Battipaglia SA)

36 Murano Dolcezze Sas (Giungano-SA)

37 Perrella Collection (San Valentino Torio-SA)

38 Rosso Granato (Sicignano degli Alburni SA)

Sapori & Profumi

39 Club amici del toscano (Roma)

40 Inestasy Profumerie (Salerno)

Le cantine

Consorzio Vita Salernum Vites (Salerno), Fontana Taglia (Sala-AV), Michele Chiarlo Azienda Vitivinicola (Calamandrana AT), Azienda Agricola San Salvatore 1988 (Giungano-SA), Azienda Agricola Albamarina (Centola-SA), Cantine Barone (Rutino-SA), Villa Raiano (San Michele di Serino – Av) Poggio Le Coste (Asti); Birra Fravort (Birrificio F.lli Perrella), Acqua San Bernando (Garessio CN)

Si ringraziano:

Per il supporto istituzionale ed organizzativo la Camera di Commercio di Salerno.

I main partner Farina Molino Sul Clitunno – Farine Speciali Oro Puro.

I main sponsor Bcc Aquara (Credito Cooperativo Italiano), Gruppo Noviello Salerno, Mugavero Veicoli Industriali, Travelmar.

I partner istituzionali Salerno Cultura – Comune di Salerno, Comune di Vietri sul Mare, Banco Alimentare Campania Onlus.

I partner tecnici: #Gruppo Si (Carpino Srl), Artecarta Italia, Cartpart Decoridea Srl, ICA Srl., Azienda Agrimontana Spa, De Luca Attrezzature per la Ristorazione, Perrella Network.

Il partner aziendale Centro Commerciale Siniscalchi.

Sicurezza la Global Security Agency Srl.

I partner territoriali: AIS Salerno, Istituto Epicarmo Corbino di Contursi Terme, Ecstra Aps, Salerno Incoming Tour and Stay, Fedapi (Federazione Artigiani Piccoli Imprenditori).

L’ hospitality partner Hotel Bristol di Vietri sul Mare.

Il charity partner Fondazione Veronesi.

Co- Marketing: Centro Commerciale Maximall Pontecagnano

Comunicazioni & pubbliche relazioni: Carmen Autuori

Fotografia: Camilla Augusto

Web & Grafica Agency: Clickagency