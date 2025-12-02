Aiuti economici mirati per le famiglie più vulnerabili

Il Comune di Baronissi conferma anche per il 2025 il proprio impegno a favore delle famiglie che vivono una condizione di fragilità economica, approvando l’erogazione dei Voucher Natalizi, un sostegno economico finalizzato all’acquisto di beni alimentari e prodotti essenziali presso gli esercizi commerciali del territorio. La misura, voluta dall’Amministrazione comunale, si inserisce in un più ampio percorso di politiche sociali rivolte alle fasce più deboli della popolazione, con l’obiettivo di garantire un aiuto tempestivo e mirato nel periodo delle festività, tradizionalmente più complesso per chi affronta difficoltà economiche. I voucher – del valore di 100 euro ciascuno – potranno essere richiesti dai nuclei familiari residenti a Baronissi con un ISEE non superiore a 9.530 euro, compresi i nuclei monoparentali. L’ammissione al beneficio avverrà sulla base di criteri chiari e trasparenti, attraverso la formazione di una graduatoria che terrà conto del valore ISEE, del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’eventuale presenza di persone over 65.

Le domande si potranno presentare da domani, 3 dicembre 2025, fino al 12 dicembre 2025 alle ore 12.00, esclusivamente a mano presso il protocollo comunale, per garantire una registrazione corretta e uniforme delle istanze. L’iniziativa coinvolgerà gli esercizi commerciali aderenti presenti sul territorio, favorendo da un lato la possibilità per le famiglie di acquistare prodotti di prima necessità in piena autonomia e, dall’altro, sostenendo il tessuto economico locale grazie alla circolazione di risorse all’interno della comunità.

“L’attivazione dei Voucher Natalizi rappresenta un intervento fortemente simbolico e allo stesso tempo estremamente pratico,” afferma la Sindaca Anna Petta. “Il Natale è un momento che richiama ai valori della solidarietà e della condivisione, ma purtroppo per molte famiglie può trasformarsi in un periodo di maggiore difficoltà. Con questa misura vogliamo ribadire che l’Amministrazione c’è, è presente e attenta ai bisogni dei cittadini. Nessuno deve sentirsi solo o abbandonato: un piccolo supporto economico può davvero fare la differenza nel quotidiano di chi vive una situazione di fragilità.”

L’Assessora alle Politiche Sociali Maria Chiara Barrella sottolinea il valore operativo e sociale dello strumento: “Il buono spesa è una forma di aiuto rispettosa e immediata, che permette alle famiglie di scegliere liberamente ciò di cui hanno bisogno, secondo le proprie esigenze. Abbiamo lavorato affinché il procedimento fosse semplice e rapido, con criteri equi e facilmente verificabili, così da garantire un’erogazione trasparente e puntuale. Questo intervento si aggiunge alle diverse azioni già messe in campo per sostenere i cittadini più vulnerabili e rafforza l’idea di una comunità che non lascia indietro nessuno.”

Le risorse stanziate permetteranno di raggiungere un numero significativo di famiglie, contribuendo ad alleviare situazioni di difficoltà e a favorire una maggiore serenità durante le prossime festività. L’Amministrazione comunale ribadisce così la propria volontà di investire in politiche sociali radicate nel territorio, capaci di rispondere ai bisogni reali della popolazione e orientate alla costruzione di una città più solidale, inclusiva e attenta alle fragilità.

Un’iniziativa che unisce responsabilità istituzionale e spirito di solidarietà, contribuendo a rendere il periodo natalizio più sereno per tutti.