Concerto di Natale della Polizia
Ingresso libero al Teatro Gesualdo il 7 dicembre
Nell’ambito del programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Avellino, il giorno 7 dicembre 2025 avrà luogo:
- a partire dalle ore 17:30 in Piazza Castello la Cerimonia di accensione delle luminarie natalizie;
- alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale Carlo Gesualdo il Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani, presentato dall’artista Serena Autieri.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
L’ingresso al concerto è libero, ma la prenotazione è obbligatoria.
Sarà possibile prenotare cliccando sul seguente link (https://www.boxol.it/next/it/go2/select-seat/599297/biglietti-concerto-di-natale-della-banda-musicale-della-polizia-di-stato-teatro-carlo-gesualdo-avellino) e seguendo la procedura guidata.
Le prenotazioni saranno attive fino al 6 dicembre 2025.