Atrani (SA) – Magia di Natale
Il progetto natalizio approda sul magazine di Trenitalia
Il borgo più piccolo d’Italia conquista le pagine di La Freccia, il magazine ufficiale di Trenitalia, distribuito su tutte le Frecce e nei principali hub ferroviari del Paese. Nel numero di dicembre, Atrani è raccontata come uno dei luoghi più suggestivi d’Italia illuminati a festa per il Natale: un riconoscimento nazionale che premia il lavoro della comunità e conferma la forza del progetto “Atrani è Luce”.
Il Sindaco di Atrani, Michele Siravo, ha dichiarato: «Un sentito ringraziamento va al team della Freccia per l’attenzione rivolta al nostro territorio. Un grazie speciale anche alla dott.ssa Patrizia Cioffi, Team Training & Learning di FS Capogruppo – originaria di Ravello – che ha seguito con sensibilità e partecipazione l’iniziativa, contribuendo alla sua valorizzazione. Desidero inoltre ringraziare la giornalista Anna Scarano, autrice del servizio e il fotografo Carlo De Felice, che con il suo scatto straordinario, ha immortalato Atrani come un autentico presepe sul mare. Un riconoscimento particolare va anche all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e al suo Presidente Enzo Peluso, che hanno sostenuto economicamente il progetto “Atrani è Luce” con visione e attenzione al paesaggio».
Le installazioni luminose, curate con grande professionalità dalla ditta IRTEL di Atrani, rappresentano un orgoglio per la nostra comunità, unendo tradizione, innovazione e identità. “Atrani è Luce” non è solo un progetto artistico, ma un percorso di promozione culturale e territoriale che racconta la bellezza del nostro borgo a livello nazionale e internazionale.
Sulla rilevanza dell’articolo, il Consigliere comunale Delegato all’Accoglienza, Promozione Turistica e Commercio, Antonio Napoli, ha espresso grande soddisfazione: «Vedere Atrani sulle pagine di La Freccia è una grande emozione e un risultato importante per la nostra comunità. La promozione turistica passa anche attraverso racconti di qualità come questo, capaci di mostrare il borgo nella sua veste più autentica e luminosa. Le luci di Natale sono un biglietto da visita potente: accolgono i visitatori, valorizzano il nostro centro storico e contribuiscono a rafforzare l’immagine di Atrani come destinazione culturale, sostenibile e accogliente. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con passione affinché questo risultato diventasse possibile».
“Atrani è Luce” è una grande operazione di identità, cultura e promozione territoriale che coinvolge anche la società in house Atrani Next Hub – Azienda Speciale per l’Innovazione, la Cultura e i Servizi Territoriali, impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico e nella promozione del territorio.
Siamo orgogliosi che questo progetto sia stato raccontato in una delle riviste più lette dai viaggiatori italiani: le luminarie di Natale di Atrani faranno idealmente compagnia, per tutto il mese di dicembre, ai milioni di passeggeri che sfoglieranno La Freccia durante i loro viaggi sulle Frecce. Un risultato che onora Atrani e la sua comunità, rafforzando l’immagine del borgo come autentico presepe a cielo aperto della Costiera Amalfitana e dell’Italia intera.