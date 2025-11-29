La Scandone Avellino torna sul parquet del PalaDelMauro sabato 29 novembre, alle ore 20:30, per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale, ospitando l’Esperia Olimpia Cagliari, formazione in crescita e dotata di un roster profondo e strutturato.

I sardi si presentano in Irpinia con un bilancio di 3 vittorie su 7 gare disputate, ottenute contro Tiber Roma, Basket Aquilano e Benevento, risultati che certificano la loro capacità di colpire quando riescono a imporre ritmo, fisicità e organizzazione. L’Esperia ha puntato sulla continuità tecnica, confermando gran parte del gruppo dello scorso anno e affidandosi ancora alla guida di coach Federico Manca, tecnico che ha dato un’identità precisa alla squadra, basata su aggressività difensiva, letture tattiche e durezza mentale.

I biancorossi sardi alternano difesa a uomo intensa, uso frequente del fisico in area e attacco strutturato per liberare i tiratori, senza rinunciare a correre in campo aperto quando possibile. Cagliari può contare su un gruppo con interpreti molto definiti: Alessandro Potì: mancino specialista dall’arco, tiratore di razza, é pericoloso sugli scarichi e sulle uscite dai blocchi; Daniele Locci é un esterno solido, educato tatticamente, capace di leggere ogni situazione; Riccardo Picciau porta energia, imprevedibilità e carattere, può cambiare l’inerzia con il suo impatto emotivo e il suo ritmo; Gigi Cabriolu é una guardia moderna, cresciuta molto durante la passata stagione, pericoloso in transizione e nei finali punto a punto; Luca Tocco é un playmaker ordinato, esperto, capace di gestire i ritmi e portare la squadra nei momenti delicati; Gianluca Frattori è una giovane play-guardia, dinamica e rapida che porta cambi di ritmo e pressione sulla palla; Ivan Morgillo è un’ ala- centro di 206 cm, lungo versatile con buona mano, può colpire spalle a canestro e aprire il campo con il tiro: Iba Koite Thiam si distingue per atletismo e presenza vicino al ferro, fondamentale per rimbalzi e protezione del pitturato; Nicola Manca é un lungo duttile, solido, capace di specificare sia da 4 che da 5.

Per la Scandone sarà una partita da affrontare con massimo rispetto e intensità: sarà fondamentale togliere ritmo ai tiratori come Potì e Cabriolu, importante limitare l’impatto fisico di Morgillo e Thiam sotto canestro e dettare il ritmo fin dall’inizio con aggressività difensiva.

ll fattore Del Mauro potrà rappresentare un elemento chiave per i biancoverdi, pronti a giocarsi una sfida che vale molto anche in termini di continuità e fiducia.