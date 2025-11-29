Un tributo alla sua dedizione, alla sua umanità e al legame con la comunità

“Luigi Urciuoli era una figura esemplare di professionista, cittadino e uomo delle istituzioni. Era un amico. Lo era stato in anni lontani, quando mi aveva sostenuto nelle battaglie giovanili, ed era rimasto amico anche quando le scelte politiche ci avevano diviso.Nessun partito e nessuna missione istituzionale poteva contenere il suo cuore pieno di amore per Avellino, per Bellizzi, per la sua gente. Non uscirà dalle nostre vite.”

Così Gianfranco Rotondi.