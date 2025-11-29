L’incontro a San Mango sul Calore (AV) con i curatori Patrizia Bianchi e Nicola De Blasi

Domenica 30 novembre, alle ore 16:30, nel centro sociale ‘Teodoro De Blasi’ di San Mango sul Calore, la Pro Loco Sanmanghese, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Mnemoteca, presenterà il volume di Matilde Serao ‘Il Ventre di Napoli e altri scritti sulla società’, curato da Patrizia Bianchi e Nicola De Blasi per la collana Cult degli Oscar Mondadori. L’evento sarà avviato dal primo cittadino Teodoro Boccuzzi e da Carmela Romano in rappresentanza della Pro Loco. Alle successive riflessioni del presidente dell’associazione Fiorenzo Iannino e di Valentina Sferragatta (docente presso l’Università ‘Federico II’ di Napoli) seguiranno le conclusioni dei due curatori, illustri linguisti presso l’ateneo federiciano.

Attraverso una rigorosa ed innovativa traccia critica, fondata anche sull’analisi di elementi poco noti o del tutto inediti, i due studiosi presentano il talento di una scrittrice che seppe superare gli stereotipi della napoletanità ancora in voga per far conoscere l’autentica realtà di una metropoli che, tra fine Ottocento e primo Novecento, faceva fatica ad abbandonare il frustrante status di ex capitale. Riflettendo insieme ai relatori sul ‘Ventre’ e le altre importanti prose inserite nel volume, il pubblico potrà piacevolmente immergersi nel mondo di donna Matilde, singolare anticipatrice dell’attuale giornalismo d’inchiesta (ovviamente quello autentico).