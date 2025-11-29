Accorciare le distanze geografiche e sociali per coltivare pace e speranza nelle comunità

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato relativo all’iniziativa ‘Il Pino Irpino’.

“Quattro giorni 5,6,7 e 8 dicembre, tutti i giorni dalle 8.00 fino oltre le 23 in strada per raggiungere tutti i 118 comuni della provincia irpina: torna per la sua dodicesima edizione Il Pino Irpino, straordinario progetto culturale e sociale che coinvolge associazioni, istituzioni e singoli cittadini partecipanti in tutto l’hinterland avellinese.

In un viaggio senza sosta lungo quasi mille chilometri, una carovana di giovani si sposta sull’intero territorio provinciale incontrando persone, ascoltando storie e tradizioni ed osservando spettacolari scorci irpini che prenderà il via il 5 dicembre alle 8.00 da Monteforte Irpino che darà il via a un itinerario inedito.

Oltre 60 ore di viaggio, con soste di 8 minuti in ogni comune della provincia raggiunto e per filo conduttore lo slogan “Irpinia ti voglio bene”.

Quest’anno il tema su cui si muoverà la carovana sarà la pace e la speranza da favorire anche attraverso la musica e le arti. Un’idea semplice, forse scontata, ma di cui sinceramente sentivamo l’esigenza per ricordare e ricordarci che la pace parte da noi, dai piccoli gesti.

LA RACCOLTA

Come da tradizione, al viaggio si abbina una iniziativa solidale. Anche quest’anno, come fatto in altre edizioni, sarà effettuata una raccolta alimentare per contribuire, seppur in piccola parte, all’emergenza sempre crescente di famiglie in difficoltà e di beni, che più di altri, stanno vedendo un aumento importante di prezzi e che quindi, anche nei pacchi alimentari, sono carenti. Si raccoglierà, quindi, cibi in barattolo, scatolame, insieme al caffè.

L’INIZIATIVA SOCIALE

La fratellanza tra i vari comuni e le loro cittadine e cittadini, anche stranieri, sarà anche alla base dell’iniziativa sociale. Abbiamo chiesto, quindi, a tutti i comitati di favorire la partecipazione di persone provenienti da quante più nazionalità possibili. L’Irpinia, infatti, è sempre stata terra di emigrazione, ha visto tantissimi figli partire, ma tanti ne ha anche accolti e ne accoglie quotidianamente. Condividere questa esperienza sarà un modo per sottolineare come le comunità crescono tutte insieme, non lasciando indietro nessuno.

Al tempo stesso l’invito a superare le piccole rivalità di campanile. Per questo ogni comitato d’accoglienza è stato invitato a regalare al comune successivo un albero di ulivo da piantare a ricordo del giro e come monito di pace e fraternità.

IL CONTEST

E il contest quest’anno sarà una vera e propria sfida a distanza. A suon di musica, di canti e balli in ogni piazza ci saranno 60 secondi per stupire con un’esibizione partecipata e coinvolgente.

Intanto sono quasi 100 I comuni che hanno già un comitato d’accoglienza che si è composto in maniera spontanea: liberi cittadini, associazioni insieme alle istituzioni organizzano il passaggio del Pino Irpino in ciascun comune.

LE ALTRE INIZIATIVE

Durante le tappe ci sarà anche spazio per “Irpinia, storta va, deritta vene” il Gioco da Tavola di Demoela realizzato da Federica Brogna, con i disegni di Gaia Guarino e la grafica di Shibui Studio. In ogni piazza un tiro di dadi, una sfida unica tra i “comitati di accoglienza” e i ragazzi della carovana daranno vita a un’incredibile partita diffusa su tutto il territorio.

È in fase di realizzazione – sarà quindi lanciato durante il tour e presentato nei giorni seguenti – anche un Questionario diffuso sul benessere psicologico in irpinia. “Non te ne ncarrecà – o’ cereviello è na sfoglia e cipolla” questo perché noi crediamo fortemente che la nostra iniziativa rafforzi il senso di comunità e la letteratura conferma che il senso di comunità incide sul benessere psicologico.

Il viaggio si concluderà lunedi 8 dicembre alle 20:30 ad Avellino presso il giardino del Convitto Nazionale Colletta in Corso Vittorio Emanuele quando si accenderà il Pino Irpino con tutte le decorazioni raccolte nei 118 comuni della provincia. Grazie all’accoglienza dell’istituto scolastico già dalle 19.00 ci sarà “in attesa del Pino Irpino” un evento nell’evento che vedrà le studentesse e gli studenti dell’istituto protagonisti con una mostra di disegni, esibizioni canore del coro multilingue “voci d’Europa” e tanto altro.

Insomma, non una semplice iniziativa di solidarietà, ma un’occasione unica per unire tutte le comunità irpine, troppo spesso distanti sia geograficamente che culturalmente, e dimostrare che anche e soprattutto i giovani della nostra provincia amano la loro terra, spesso abbandonata e difficile da vivere.

Un prezioso supporto e sostegno sarà garantito da CESVOLAB – CSV Irpinia Sannio che ha sposato l’iniziativa come buona prassi capace di coinvolgere ed attivare sul territorio la collaborazione con numerose associazioni ed ETS sul territorio.

Il Pino Irpino è un progetto dell’Associazione #Irpiniativogliobene ODV in collaborazione con Cesvolab.

Patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avellino. In collaborazione con Convitto Nazionale Colletta, Pc Alive, Monkey ADV, Polilop, Auto Motor Service srl, Mappamondo, Associazione Don Tonino Bello, Heart srl, Cooperativa Intra.

Foto, video, elenco completo delle tappe sulla pagina Facebook/Instagram Il Pino Irpino o sul sito www.irpiniativogliobene.it“