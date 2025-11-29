A Montefusco, Domenica 7 Dicembre, torna in scena la tradizionale Rievocazione teatrale “ Chi trase a Montefusco” -la storia del Carcere come non è stata mai raccontata – .Alle ore 10.30 e, in replica, alle ore 11.30, tra le mura, intrise di mistero e tormento del Carcere Borbonico, i boia, i prigionieri, i rivoluzionari, i patrioti, i briganti, le donne e i bambini imprigionati nei secoli in queste oscure secrete, emergeranno dal buio della storia, per raccontare la loro verità. Un percorso emozionante che intreccia alle parole custodite in Memorie illustri e in documenti inediti, le voci lontane delle lettere autentiche inviate dal buio del carcere e della vita. Una riflessione profonda che squarcia le tenebre della Storia e illumina le contraddizioni del nostro tempo.

L’evento , in collaborazione con il Comune di Montefusco e la ProLoco di Montefusco, rientra nell’ambito delle iniziative del progetto 2 V.I.TE ( Visioni per la Valorizzazione strategica innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del territorio di Montefusco e dei suoi casali Santa Paolina e Torrioni )

Testo e adattamento teatrale di Emilia Dente.

L’ingresso è gratuito, ma il numero di accessi consentiti è limitato. Necessaria la prenotazione al numero 347/7671415.