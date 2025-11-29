Il ricordo di Angelo Di Pietro ne sottolinea dedizione, energia e passione per il territorio

“Con profondo rammarico apprendo della scomparsa di Luigi Urciuoli, figura che ha rappresentato con dedizione e autenticità un punto di riferimento per la comunità avellinese e per tutti coloro che hanno condiviso con lui l’impegno politico.

Ho avuto il piacere di collaborare con lui negli anni 2013-2014, periodo in cui ricopriva il ruolo di coordinatore cittadino di Avellino per l’Italia dei Valori. In quella fase, Luigi ha saputo distinguersi per energia, determinazione e una sincera passione per il territorio, valori che hanno sempre guidato il suo operato.

Come vice coordinatore regionale Giovani dell’Italia dei Valori in quegli anni, ho potuto apprezzare da vicino il suo impegno quotidiano, la sua disponibilità al confronto e la sua capacità di essere sempre presente quando c’era bisogno. Ricordo con particolare gratitudine il contributo fattivo che offrì durante le elezioni europee del 2014, affrontate con entusiasmo e senso di responsabilità.

Un sentito cordoglio alla famiglia.”

Così in una nota Angelo di Pietro.