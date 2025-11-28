Ad Avellino il concerto in memoria del sisma del 1980

Si terrà sabato 6 Dicembre alle ore 19.00, presso l’ex Chiesa del Carmine di Avellino, l’evento LE NOTE RITROVATE, 23NOVEMBRE80-IN MEMORIAM, appuntamento annuale per la tradizionale commemorazione del Sisma del 1980 in Irpinia.

L’ENSEMBLE ZENIT 2000 con la Direzione del M° MASSIMO TESTA, a cura dell’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000, eseguirà in prima assoluta le composizioni selezionate dalla Giuria dell’omonima CALL FOR SCORES.

Ampia e qualificata è stata la partecipazione alla CALL FOR SCORES da parte di compositori da tutta Italia nonchè dall’estero. La Giuria deputata, presieduta dal Maestro IVO NILSSON, con la partecipazione dei M. GIANVINCENZO CRESTA e ANTONIO BELLANDI, ha selezionato quattro brani da eseguirsi in occasione del Concerto del 6 dicembre prossimo.

Si ascolteranno, in loro presenza, le composizioni dei Maestri ANGELO BRUZZESE, AYSHEH MOH’D YOUSEF SALEH HUSAINAT, CLAUDIA NIETO, MARIA RADESCHI .

L’ENSEMBLE ZENIT 2000, per l’occasione, sarà costituito da MARIO PIO FERRANTE, flauto, MANUEL MOLINARIO, oboe, GIOVANNI AGNES, clarinetti, ARTURO BERISIO, sax, EMANUELE SQUILLACE, chitarra, GABRIELE DE FEO, pianoforte, LAURA ESPOSITO, violino, FRANCESCO VENGA, viola, CRISTIANO DELLA CORTE, violoncello, CRISTIAN ALFANO, contrabbasso. Direttore il M° MASSIMO TESTA.

Nel corso della serata, come tradizione, è previsto il voto alla migliore composizione da parte del Pubblico in Sala e di una Giuria di Giornalisti invitata dalla direzione artistica per l’occasione.

L’Evento, organizzato in collaborazione con SIMC, vede ancora il patrocinio del MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI AVELLINO e la collaborazione dell’Associazione PER CASO SULLA PIAZZETTA di Avellino, CASTELLI d’IRPINIA, AIAM, Sistema MED Campania.

L’ingresso è consentito fino a esaurimento posti a sedere.