Il M5S di Avellino piange il Dottor Luigi Urciuoli

Il gruppo territoriale esprime cordoglio per la scomparsa del medico veterinario stimato e apprezzato

Aggiunto da Redazione il 28 novembre 2025.
luttoIl gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle si unisce al dolore della famiglia Urciuoli per la scomparsa del Dottor Luigi.

“La Rappresentante, i Vice Rappresentanti, i Referenti e gli Iscritti tutti del  Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle desiderano in questo momento di dolore unirsi al cordoglio della famiglia Urciuoli per la perdita dell’iscritto Dottor Luigi, stimato ed apprezzato medico veterinario ed esprimere le più sentite condoglianze”. 

Source: www.irpinia24.it