Il M5S di Avellino piange il Dottor Luigi Urciuoli
Il gruppo territoriale esprime cordoglio per la scomparsa del medico veterinario stimato e apprezzato
Il gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle si unisce al dolore della famiglia Urciuoli per la scomparsa del Dottor Luigi.
“La Rappresentante, i Vice Rappresentanti, i Referenti e gli Iscritti tutti del Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle desiderano in questo momento di dolore unirsi al cordoglio della famiglia Urciuoli per la perdita dell’iscritto Dottor Luigi, stimato ed apprezzato medico veterinario ed esprimere le più sentite condoglianze”.