A Montefredane degustazioni e cultura per valorizzare il Fiano locale

Martedì 2 dicembre alle ore 17:00, presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione: “Fiano & Fuoco – I bracieri della resilienza”, u Martedì 2 dicembre alle ore 17:00, presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione: “Fiano & Fuoco – I bracieri della resilienza”, u n’iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’areale del Fiano di Montefredane, con degustazioni di prodotti tipici e piatti della tradizione contadina, per riscoprire e promuovere le radici di un territorio unico.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, e la Presidente della Pro Loco Montefredane, Anna De Gisi.

“Fiano & Fuoco” è un evento di forte attrattività per tutto il Mezzogiorno, capace di richiamare appassionati, turisti e camperisti pronti a vivere un’esperienza autentica tra vino, cultura e convivialità.

Si tratta di una manifestazione che ha ricevuto il sostegno della Regione Campania e del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare.