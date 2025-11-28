Laterale classe 1996, con esperienza in Spagna, Polonia e Italia

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Everton Luiz Ferreira Araujo, laterale brasiliano, classe 1996.

Everton Luiz Ferreira Araujo è un calcettista di grande esperienza, è nato l’8 aprile 1996 a Penha (Santa Catarina) in Brasile.

Arriva dal Pirossigeno Cosenza, ha trascorso gran parte della propria carriera in Spagna con la maglia del Bodegas Juan Gil. Prima di approdare nel campionato italiano ha giocato in Polonia con il KS Constract Lubawa.

“Arrivo in un Club italiano importante, con giocatori di grande valore ed esperienza – ha dichiarato Everton – sono a disposizione del Mister e di tutta la squadra, spero di potere dare il mio contributo per centrare gli obiettivi del Club. Ringrazio la dirigenza della Sandro Abate, sono felice di essere ad Avellino”