Si accende il Natale 2025

Cerimonia e concerto il 29 novembre Atrani (SA)

Mancano pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: sabato 29 novembre, alle ore 18.30, Atrani inaugurerà ufficialmente le Luci di Natale 2025 con il progetto “Atrani E’ Luce”, aprendo il periodo più suggestivo del borgo-presepe della Costiera Amalfitana.

Per l’edizione 2025 il Comune ha scelto di investire in innovazione e sostenibilità installando 14 nuovi proiettori LED di ultima generazione, capaci di garantire una maggiore qualità luminosa e un importante risparmio energetico. L’intervento è stato realizzato anche grazie al contributo dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, che ha sostenuto il progetto nell’ottica della valorizzazione del paesaggio e del patrimonio artistico del borgo.

Il Comune rivolge un ringraziamento particolare al presidente Enzo Peluso per l’attenzione e la disponibilità dimostrate. L’accensione delle luci trasformerà nuovamente Atrani in un vero presepe vivente: vicoli, archi, piazze e affacci sul mare si illumineranno creando l’atmosfera che ormai caratterizza il Natale atranese e richiama visitatori da tutta la regione. A partire dal 29 novembre si aprirà il calendario di eventi tradizionali che accompagneranno cittadini e turisti fino a gennaio, tra musica, tradizioni e momenti di comunità.

Alle ore 19.00, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Salvatore de’ Birecto, si terrà il concerto del tour invernale dei Gospel Italian Singers, con la partecipazione straordinaria dello Special Guest Prince Aka e la direzione artistica del M° Francesco Finizio. Un appuntamento che unisce spiritualità, energia e grande musica, inaugurando ufficialmente il programma natalizio atranese.

Il sindaco Michele Siravo dichiara: “L’accensione delle luci di Natale non è solo un momento simbolico, ma un gesto con cui Atrani, Borgo presepe, si presenta ancora una volta nella sua veste più autentica: quella di un borgo che unisce tradizione, bellezza e innovazione. Quest’anno compiamo un passo importante con l’installazione dei nuovi proiettori LED, che ci permettono di valorizzare il nostro patrimonio riducendo i consumi e scegliendo una strada più sostenibile. Ringrazio l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e il presidente Enzo Peluso per il sostegno concreto a questo progetto: una collaborazione che dimostra quanto sia fondamentale lavorare insieme per preservare e promuovere la nostra identità. Invito cittadini e visitatori a vivere con noi questo momento speciale: Atrani si accende, e con essa si accende la magia del Natale.”