Ritrovamento archeologico a Sant’Agnello (NA)

Lavori su Corso Marion Crawford sospesi in attesa della soprintendenza

Durante i lavori di restyling di Corso Marion Crawford, nel rione Cappuccini di Sant’Agnello, è stato rinvenuto un reperto archeologico di interesse scientifico. A favorire il ritrovamento è stata l’esecuzione di un saggio conoscitivo puntuale per la determinazione della quota di imposta dei sottoservizi, nel corso del quale è stata intercettata una porzione di una struttura muraria antica a circa 2 metri sotto il piano stradale. La stratigrafia soprastante è costituita da uno spesso livello di terreno fortemente rimaneggiato.

Il ritrovamento archeologico è stato segnalato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. I lavori sono sospesi temporaneamente in attesa di indicazioni relativamente al prosieguo delle attività. In queste ore si è svolto il sopralluogo congiunto, su tutta l’area interessata dai lavori, alla presenza della Responsabile della Tutela Archeologica della Soprintendenza, con il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, l’Assessore ai lavori pubblici Corrado Fattorusso, il Direttore dei lavori e gli Uffici comunali.

Il restyling di Corso M. Crawford prevede il rifacimento dell’asse viario nella parte terminale della strada, a partire dall’intersezione con via R. Fiorentino.

Elementi sostanziali del restyling sono il rifacimento e la sostituzione della pavimentazione stradale, con materiale lapideo, e l’eliminazione dei marciapiedi.