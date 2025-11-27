“Accendi la Pace”: celebrazioni e momenti di preghiera fino al Natale

La Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, si prepara a celebrare l’Avvento, l’inizio dell’anno liturgico, il periodo di preparazione che precede la natività di Cristo, che nel rito romano corrisponde alle quattro settimane prima del Natale.

In attesa della venuta del Signore Gesù, il Parroco Don Giovanni ha diffuso ai fedeli il programma delle Celebrazioni dell’Avvento 2025 dal titolo “Accendi la Pace”, pregando per la pace nel mondo e nei territori colpiti dalla crudeltà della guerra.

Sabato 29 Novembre primi vespri della Prima Domenica di Avvento e inizio della Novena alla Solennità dell’Immacolata Concezione, Sante Messe al consueto orario domenicale.

Ogni giovedì alle ore 18.00 Santa Messa, al termine alle ore 18.30 esposizione del Santissimo Sacramento, preghiera comunitaria dei Vespri, Adorazione Eucaristica silenziosa fino alle 19.15, al termine benedizione Eucaristica.

Venerdì 5 Dicembre primo venerdì del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.00 confessioni e comunione agli ammalati,

Sabato 6 Dicembre primi Vespri della Seconda Domenica di Avvento alle ore 17.30 il Santo Rosario e alle ore 18.00 la Santa Messa, al termine canto del Tota Pulchra,

Domenica 7 Dicembre alle ore 11.00 Santa Messa e chiusura della Novena,

” Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno Dal libro della Genesi 3,15″,

Lunedì 8 Dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione, alle ore 11.00 Santa Messa, atto di Consacrazione e omaggio floreale dei bambini alla Vergine Maria,

Sabato 13 Dicembre Solennità di Santa Lucia, primi Vespri della Terza Domenica di Avvento (Domenica detta della gioia “Gaudete”, alle ore 18.00 Santa Messa con il rito dell’unzione degli occhi; al termine benedizione del falò in onore di Santa Lucia Vergine e Martire,

Domenica 14 Dicembre Sante Messe al consueto orario domenicale, benedizione delle mamme in attesa in onore di Sant’Agnello Abate,

Martedì 16 Dicembre inizio della Novena di Natale alle ore 18.00 Santa Messa,

Sabato 20 Dicembre primi Vespri della Quarta Domenica di Avvento, dalle ore 16.00 alle 17.00 ritiro spirituale con i bambini del catechismo, benedizione dei bambinelli in tutte le Sante Messe,

Domenica 21 Dicembre Sante Messe al consueto orario domenicale.