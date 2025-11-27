Il Frangipane-Bellizzi premiato con Bollino Rosa per servizi e percorsi dedicati

Un approccio alla salute orientato al genere con percorsi dedicati e un’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi e cura destinati alla popolazione femminile. Per queste ragioni il “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino si conferma presidio ospedaliero a misura di donna e riceve anche per il biennio 2026-2027 il Bollino Rosa. Questa mattina, presso il Ministero della Salute a Roma, la dott.ssa Mena Volpe, in rappresentanza dell’Asl di Avellino, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia organizzata da Fondazione Onda.

Il Bollino Rosa viene assegnato agli ospedali impegnati in Italia nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l’offerta di servizi dedicati alle principali patologie femminili e a patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere.

Gli ospedali premiati con il Bollino Rosa acquisiscono un valore distintivo e differenziante nel panorama sanitario nazionale. Questi ospedali fanno parte di una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, contraddistinta per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute femminile e il supporto offerto alle donne nell’identificazione consapevole del luogo di cura più appropriato.

«La conferma del Bollino Rosa per l’Ospedale di Ariano per il biennio 2026-2027 rappresenta una certificazione di qualità per la struttura ospedaliera e il riconoscimento di un impegno portato avanti in questi anni per erogare una offerta di salute sempre più aderente alle esigenze della persona, orientata in un’ottica di genere. – afferma Maria Concetta Conte, Direttore generale dell’Asl di Avellino – Fondazione onda in questi anni sta portando avanti un lavoro fondamentale di valorizzazione delle strutture che investono in qualità ed equità, con l’obiettivo condiviso di puntare all’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici dedicati e ad un approccio multidisciplinare per una medicina sempre più rispondente ai bisogni del territorio. La cerimonia di Roma certifica il nostro impegno e premia un Ospedale che da anni è entrato a buon diritto in un circuito virtuoso e rappresenta una delle eccellenze dell’Asl di Avellino».

Il network Bollino Rosa è inoltre uno strumento di orientamento che supporta le donne nella scelta consapevole dell’ospedale per accedere a percorsi di prevenzione, diagnosi e cura in ottica di genere, permette di ottenere informazioni chiare sui servizi offerti dagli ospedali e semplifica la ricerca di servizi tramite il sito dedicato www.bollinirosa.it.