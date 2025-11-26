Artigiano denunciato dai Carabinieri ad Avella (AV)

Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un’officina meccanica.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che un artigiano 50 enne del posto, dedito alla riparazione di autoveicoli, sito nel comune di Avella, aveva depositato all’interno dell’opificio, circa 20 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da contenitori di olii esausti, non smaltiti presso un centro autorizzato da più di un anno.

Alla luce della irregolarità riscontrata, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino l’imprenditore, resosi responsabile di aver commesso il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Le attività di controllo, già programmate a livello provinciale, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività, in attuazione alla nuova Legge che ha inasprito le pene per i trasgressori.