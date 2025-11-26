“Dire, fare, votare”
Diretta streaming con la curatrice Alice De Matteo e il Comitato ISRI di Avellino
Con la presente si comunica che venerdì 28 novembre 2025 dalle ore 19.00 sul canale YouTube del Comitato di Avellino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (https://youtube.com/@comitatoisridiavellino?si=veggqohM85y8Ddi) è in programma la diretta streaming della presentazione del volume “Dire, fare, votare. L’età del suffragio tra Italia ed Europa (1819 – 1920)”.
Discuterà della mobilitazione per il suffragio universale nel lungo Ottocento Alice De Matteo, curatrice dell’opera, con Mariano Nigro e Nicola Ancora del Comitato ISRI di Avellino.
Source: www.irpinia24.it