Individuato dai Carabinieri il presunto responsabile del raggiro

L’attività dell’Arma, finalizzata alla prevenzione e repressione del fenomeno delle truffe, prosegue senza sosta.

L’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Montemarano ha preso spunto dalla denuncia presentata da un uomo che, dovendo assicurare il proprio ciclomotore, è stato attirato da un’offerta trovata su internet. Dopo aver richiesto un preventivo, la vittima, ignara del raggiro, ha versato circa 400 euro tramite bonifico bancario. Incassato il denaro, il sedicente “broker assicurativo” non ha attivato la polizza e si è reso irreperibile.

Dopo alcuni giorni di vana attesa, il malcapitato ha deciso di sporgere denuncia. Le indagini hanno consentito ai Carabinieri di identificare il presunto autore del raggiro: un trentenne della provincia di Trapani, deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Le truffe di questo tipo si basano sul phishing di siti e piattaforme di note compagnie assicurative, con la creazione di pagine web false ma del tutto simili a quelle autentiche. All’interno di queste “trappole virtuali” vengono forniti numeri di telefono che mettono in contatto la vittima con finti operatori, pronti a impartire indicazioni sulle modalità di pagamento.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino invitano a prestare particolare attenzione nella stipula di contratti assicurativi online, verificando sempre che società e intermediari siano regolarmente autorizzati. Si raccomanda inoltre di diffidare delle richieste di pagamento tramite metodi non tracciabili, come le ricariche di carte prepagate, che non garantiscono adeguati livelli di sicurezza.