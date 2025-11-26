Dal 29 novembre al 6 gennaio mercatini, luci e divertimento

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tornano i Mercatini di Natale.

L’appuntamento con l’inaugurazione dell’attesa manifestazione, giunta alla settima edizione, è fissato per sabato 29 novembre alle ore 10.

Fino al 6 gennaio sarà possibile aggirarsi nel villaggio allestito nel Polo Museale della Fondazione FS Italiane per gustare prelibatezze, acquistare prodotti dell’artigianato locale e prendere parte alle numerose iniziative organizzate durante l’intero periodo di apertura dei Mercatini.

In uno scenario magico, costituito dalle tipiche casette di legno e dagli addobbi con migliaia di luci colorate, si potrà assistere a esibizioni di artisti con sfilate, concerti e balli. Senza dimenticare le attività pensate appositamente per i bambini, con la presenza dell’immancabile “Casa di Babbo Natale”.

Oltre ai punti ristoro temporanei disseminati lungo i viali, sarà possibile apprezzare i prodotti gastronomici abitualmente proposti dalle Terrazze Pietrarsa, con la Pizzeria, il Bistrot e il Caffè Bayard.

Ma i mercatini natalizi di Pietrarsa sono l’occasione per vivere giornate all’insegna non solo del divertimento, ma anche per immergersi, in un’atmosfera festosa, nella storia delle Ferrovie e del Paese, visitando la ricca collezione di locomotive, carrozze e plastici custodita negli antichi padiglioni borbonici del Museo, essi stessi pregevole esempio di archeologia industriale.

I dettagli, con indicazione di giorni e orari di apertura, e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito internet della Fondazione FS, telefonando al numero 081.472003, oppure consultando le pagine social della Fondazione FS e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.