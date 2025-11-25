L’azienda Riello e AERMEC affianca la squadra in un progetto di sport e valori

La Guancia Volley Academy continua a raccogliere consensi e successi non solo sul campo di gioco, ma anche nel mondo delle collaborazioni e dei partner. La società è lieta di annunciare il suo Main Sponsor ufficiale: TERMOASSISTENZA, confermando la fiducia e l’interesse che il progetto sportivo sta generando sul territorio. Termoassistenza Galasso, guidata da Angelo Michele Barbarisi, opera ad Avellino da molti anni nel settore della vendita, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione. Azienda autorizzata Riello e AERMEC, certificata ICIM, si distingue per competenza, serietà e tradizione familiare, tramandata di generazione in generazione. Il titolare Angelo Michele Barbarisi spiega così la scelta della sponsorizzazione: “Il motivo è molto chiaro e deriva dalla stima, fiducia e passione per lo sport, in particolare per la pallavolo, che considero uno sport pulito e leale. Con la nostra attività, leader nel settore della climatizzazione da quasi mezzo secolo, teniamo al caldo e al fresco la squadra a seconda della stagione, contribuendo a creare un clima sereno e positivo anche negli spogliatoi, per puntare insieme al vertice del campionato.” La partnership tra La Guancia Volley Academy e Termoassistenza Galasso unisce i valori dello sport e dell’impegno professionale, in un progetto che mira a promuovere lealtà, spirito di squadra e crescita del territorio.